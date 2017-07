Belle et éternelle Béjaïa

Par DDK | Il ya 1 heure | 196 lecture(s)

À chaque saison, des milliers de touristes, venant notamment des wilayas du Sud et de l’Est du pays, affluent sur la capitale des Hammadites.

Beaucoup s’installent dans des tentes, le long des 100 km de côte où se succèdent des plages de sable fin et des criques paradisiaques. Ceux qui ont les moyens louent des chambres d’hôtels, pendant que d’autres préfèrent la formule de la location chez l’habitant. En effet, les particuliers des villes côtières comme Aokas, Tichy ou Béjaïa, quittent leur maison pendant une période donnée pour la louer aux touristes. Parmi les visiteurs des plages de Béjaïa, il y en a aussi, et ils sont nombreux, ceux qui vivent dans des voitures utilitaires ou qui passent leurs nuits carrément à la belle étoile sur le sable chaud. Les estivants nationaux viennent pour la plupart de Sétif, Bordj-Bou-Arreridj, M’Sila, Constantine, Biskra ou d’El-Oued. Et pour certains, la mer n’est pas le but ultime et la tente de toile ou l’appartement loué un simple pied à terre provisoire. Pour cette catégorie de curieux, chaque matin après le petit déjeuner, ils embarquent leurs petites familles à bord de leurs voitures et partent explorer les sites enchanteurs de la région. Le plus prisé reste celui du mont de Yemma Gouraya. D’une altitude de plus de 660 mètres, il offre une vue panoramique, non seulement sur la capitale des Hammadites, construite à ses pieds sur le flanc Sud, mais aussi, à perte de vue, sur les chaînes montagneuses qui l’entourent. A l’Est, à un jet de pierre plus bas, le randonneur rencontre le Cap Carbon, qui le gratifie d’une vue imprenable sur le bleu de la mer. En poursuivant sa promenade sur le chemin touristique de la corniche, le promeneur aboutira à la crique des Aiguades où des sources d’eau fraiche coulent sans arrêt, à l’ombre épaisse de grands arbres. A l’Est de la ville de Béjaïa, en bordure de la RN9, entre Darguina et Bordj Mira, le vacancier aura à admirer la cascade de Kefrida, dont l’eau tombe, à la verticale, sur plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Dans le centre-ville de Béjaïa, il y a la mythique place du 1er novembre, dont la balustrade domine le port et donne une vue magnifique sur les nombreux bateaux en rade et la chaîne des montagnes des Babors. Pour l’achat de souvenirs de vacances, les touristes ont l’embarras du choix, puisque durant presque tout l’été des Salons et Foires d’expositions d’objets artisanaux se tiennent à travers différents sites de la cité. Par ailleurs, et en plus des expositions ventes de poterie qui se tiennent en permanence le long des routes, le touriste peut acheter la gargoulette ou le bibelot de choix à El-Khemis, à l’école Ibn Rochd où se déroule la 2ème édition du Salon des wilayas du Centre et de l’Est, à la Brise de Mer où des sessions d’expositions d’objets artisanaux se succéderont jusqu’à la fin de l’été ou encore à Aokas au centre de l’artisanat.

B Mouhoub.