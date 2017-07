Sur un goût d’inachevé !

Par DDK | Il ya 45 minutes | 107 lecture(s)

Mouloud Cherifi quitte la wilaya de Bouira après dix mois passés à la tête de l’exécutif. Dès son arrivée le 5 octobre 2016, la wilaya de Bouira aura vécu une pleine mutation. Au chef-lieu de wilaya et aux quatre coins de Bouira, des centaines de chantiers en cours de réalisation ont été redynamisés.

En effet, au lendemain de l’installation de M. Mouloud Cherifi, une nouvelle dynamique a été enregistrée. Sur le terrain, de vastes campagnes de nettoyage ont été lancées et de nombreuses directions de l’exécutif ainsi que les APC y avaient été associées. Beaucoup avait alors pensé qu’il s’agissait d’un simple coup médiatique avec effet d’annonce. Mais les citoyens de Bouira se sont vite aperçus que le nouveau wali avait marqué l’entame d’une ère d’actions. Des actions sur le terrain avec ses multiples sorties, notamment pour régler des problèmes rencontrés au quotidien par les citoyens, dont notamment ceux liés à leurs conditions de vie, comme l’AEP. M. Cherifi aura vite fait d’exiger des directeurs d’exécutif, des P/APC, des chefs des daïras et de son entourage des résultats probants et concrets. C’était une nouvelle politique de gestion et de suivi des projets en cours qui avait été en œuvre. Lors d’un entretien exclusif accordé à La dépêche de Kabylie, après seulement 60 jours à la tête de la wilaya, M. Cherifi avait révélé que ses priorités étaient d’ordre nationales et c’est tout naturellement qu’il s’est fait un point d’orgue à «hiérarchiser» les dossiers les plus urgents, à savoir l’investissement, l’AEP et l’environnement. Toutefois, les autres secteurs n’ont pas été en reste du développement insufflé à la wilaya par le désormais ex-wali, qui s’est attelé également à traiter, avec célérité, le raccordement en gaz naturel, la réfection des routes, le secteur de l’habitat, la santé, l’éducation et le volet culturel. La jeunesse et les sports n’ont pas été en reste et de nombreuses équipes sportives ont été appuyées par M. Cherifi. Le secteur du tourisme a aussi été l’objet d’une attention particulière et il aura fallu attendre l’arrivée de Mouloud Cherifi pour que des bus soient installées afin d’assurer la liaison Tikjda - Bouira. Une instruction simple qui changera les habitudes des Bouiris en quête de détente sur les hauteurs du Djurdjura. Pour conclure, le wali sortant aura accompli beaucoup de réalisations et aura réussi à changer quelque peu les mentalités. Cependant, de nombreux projets qui lui tenaient à cœur sont encore en chantier. C’est le cas dans le secteur de l’habitat, où des milliers de logements attendent d’être réalisés, même si des assiettes de terrains ont été dégagées et des entreprises retenues comme c’est le cas pour le reste du programme AADL totalisant 5 550 unités. Pour le reste des programmes, M. Cherifi s’est toujours déclaré comme homme ne rechignant pas à la besogne pour servir ses concitoyens et que sa tâche qui lui incombe doit être accomplie envers la République et le citoyen. La majorité des citoyens de Bouira qui ont eu à le croiser dans ses nombreuses visites de terrain, garderont de lui l’image d’un responsable attentif et à l’écoute de ses préoccupations qui aura indubitablement marqué la wilaya de Bouira, avec notamment l’organisation grandiose des festivités du 5 juillet dernier. M. Cherifi promu nouveau wali d’Oran, wilaya qu’il connait du fait d’y avoir accompli son service national au niveau de l’École d’administration militaire de cette ville, laisse sa place à M. Limani Mustapha qui quitte ses fonctions à Adrar, pour devenir le nouveau wali de Bouira.

Hafidh Bessaoudi