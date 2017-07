«Pas avant janvier 2018 et encore !»

Par DDK | Il ya 33 minutes | 27 lecture(s)

Le retard enregistré dans la livraison du stade de 50 000 places couvertes de Tizi-Ouzou, implanté à Boukhalfa, à quelques kilomètres à l’ouest du chef-lieu de wilaya, risque de se prolonger davantage.

La date de livraison de nouveau reportée à janvier 2018 risque d’être encore repousser à plus loin si les financements ne sont pas libérés. Et pas seulement avec les difficultés auxquelles fait face l’entreprise réalisatrice turque, notamment son conflit avec la CNAS. C’est ce qui ressort de la déclaration du DJS et du responsable de l’entreprise sous traitante turque «MAPA», lors de la sortie d’une commission de l’APW, effectuée mercredi dernier sur les lieux. Rappelons que le directeur de la jeunesse et des sports avait déclaré en février 2016 que «le complexe sera livré au mois de décembre prochain, ou au plus tard au mois de janvier 2017». Hélas, ce n’est pas le cas. Cette fois, le directeur de la jeunesse et des sports et le responsable de l’entreprise turque en charge des travaux répondent d’une même voix : «Le stade pourrait être livré en janvier 2018 si l’entreprise est payée. Il nous faut un montant premier de 10 milliards de dinars pour régulariser la situation financière précédente de l’entreprise, et un autre montant de 10 milliards de dinars pour achever complètement le complexe». Le chef de l’entreprise turque révèle un autre conflit, cette fois avec la CNAS : «Notre compte a été bloqué par la CNAS. Cette caisse nous a fait un redressement sur les arriérés mais auparavant, notre compte a été bloqué. Comment honorer ce redressement alors que notre compte est verrouillé ? Nous demandons l’aide des élus de l’APW et des responsables concernés pour dépasser cette crise et nous remettre au travail», soulignera-t-il. Quand à l’état d’avancement des travaux du stade, il est de 70%. Par contre, l’état d’avancement financier n’est que de 43%. C’est comprendre que l’entreprise n’a pas été payée totalement. «Nous n’avons reçu aucun sou depuis novembre 2016», déplorera le responsable de l’entreprise. Pour sa part, le DJS confirmera : «En effet, la situation financière de l’entreprise n’est pas régularisée. La crise économique que vit notre pays en est la raison. Nous essayerons de débloquer la situation pour mener à bon port ce projet qui tient en haleine la communauté sportive de toute la wilaya et de l’Algérie entière. Nous avons déjà un montant de 1,5 milliard de dinars alloué au secteur, mais c’est une goutte d’eau par rapport aux créances de l’entreprise et à ses besoins financiers pour terminer le chantier. Nous souhaitons l’amélioration de notre situation économique pour mener tous les bateaux à bon port et engager d’autres projets au bénéfice de notre jeunesse». Pour sa part, le P/APW de Tizi-Ouzou, Dr Msela Mohamed, déclarera : «Ce joyau doit être livré le plus rapidement possible. C’est, d’ailleurs, l’objectif de notre visite. Nous venons d’apprendre que l’entreprise n’est pas payée et qu’elle a des problèmes avec la CNAS, nous allons saisir le Premier ministre en vue de débloquer cette situation».Pour revenir aux travaux et au reste à réaliser, la charpente métallique est en voie de montage puisque le taux d’avancement est de 40%. Signalons que le poids total de la charpente fabriquée en Turquie est de 5 242 tonnes. Le poids total des éléments reçus sur site est de 3 567 tonnes, dont 1 350 sont déjà montés. Nous avons également appris que 175 conteneurs contenant des éléments de la charpente sont toujours bloqués au niveau du port d’Alger faute de payement. Il reste également la pose des sièges, des accès de contrôle, des caméras et des ascenseurs. Les revêtements ne sont pas encore entamés. Rappelons tout de même que ce stade a été inscrit en février 2005, le démarrage des travaux a eu lieu en mai 2010 pour un délai de réalisation initial de 30 mois. Après quatre avenants, le délai est prolongé à 90 mois, soit pour le 8 janvier 2018. Rappelons que ce complexe sportif coûtera 43 466 099 019, 78 DA. Un joyau composé d’un stade de football avec 50 000 places couvertes, un stade d’athlétisme de 6 500 places avec 10 pistes, un terrain de réplique, des parkings totalisant près de 5 000 places et bien d’autres aménagements. Un véritable joyau aux normes FIFA 2011, unique au niveau national qu’il faut, coûte que coûte, finaliser.La date de livraison de nouveau reportée à janvier 2018 risque d’être encore repousser à plus loin si les financements ne sont pas libérés. Et pas seulement avec les difficultés auxquelles fait face l’entreprise réalisatrice turque, notamment son conflit avec la CNAS. C’est ce qui ressort de la déclaration du DJS et du responsable de l’entreprise sous traitante turque «MAPA», lors de la sortie d’une commission de l’APW, effectuée mercredi dernier sur les lieux. Rappelons que le directeur de la jeunesse et des sports avait déclaré en février 2016 que «le complexe sera livré au mois de décembre prochain, ou au plus tard au mois de janvier 2017». Hélas, ce n’est pas le cas. Cette fois, le directeur de la jeunesse et des sports et le responsable de l’entreprise turque en charge des travaux répondent d’une même voix : «Le stade pourrait être livré en janvier 2018 si l’entreprise est payée. Il nous faut un montant premier de 10 milliards de dinars pour régulariser la situation financière précédente de l’entreprise, et un autre montant de 10 milliards de dinars pour achever complètement le complexe». Le chef de l’entreprise turque révèle un autre conflit, cette fois avec la CNAS : «Notre compte a été bloqué par la CNAS. Cette caisse nous a fait un redressement sur les arriérés mais auparavant, notre compte a été bloqué. Comment honorer ce redressement alors que notre compte est verrouillé ? Nous demandons l’aide des élus de l’APW et des responsables concernés pour dépasser cette crise et nous remettre au travail», soulignera-t-il. Quand à l’état d’avancement des travaux du stade, il est de 70%. Par contre, l’état d’avancement financier n’est que de 43%. C’est comprendre que l’entreprise n’a pas été payée totalement. «Nous n’avons reçu aucun sou depuis novembre 2016», déplorera le responsable de l’entreprise. Pour sa part, le DJS confirmera : «En effet, la situation financière de l’entreprise n’est pas régularisée. La crise économique que vit notre pays en est la raison. Nous essayerons de débloquer la situation pour mener à bon port ce projet qui tient en haleine la communauté sportive de toute la wilaya et de l’Algérie entière. Nous avons déjà un montant de 1,5 milliard de dinars alloué au secteur, mais c’est une goutte d’eau par rapport aux créances de l’entreprise et à ses besoins financiers pour terminer le chantier. Nous souhaitons l’amélioration de notre situation économique pour mener tous les bateaux à bon port et engager d’autres projets au bénéfice de notre jeunesse». Pour sa part, le P/APW de Tizi-Ouzou, Dr Msela Mohamed, déclarera : «Ce joyau doit être livré le plus rapidement possible. C’est, d’ailleurs, l’objectif de notre visite. Nous venons d’apprendre que l’entreprise n’est pas payée et qu’elle a des problèmes avec la CNAS, nous allons saisir le Premier ministre en vue de débloquer cette situation».