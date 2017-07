Zerouati attendue aujourd’hui

Par DDK | Il ya 56 minutes | 78 lecture(s)

La nouvelle ministre de l’Environnement et des énergies renouvelables, Mme Fatma Zohra Zerouati, sera en visite officielle de travail et d’inspection aujourd’hui dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Le secteur étant en souffrance dans cette wilaya, le défi à relever est de taille. Une visite très attendue par la population et à travers laquelle elle aspire à améliorer la situation de l’environnement qui, actuellement, laisse à désirer, et à régler ces nombreux problèmes qui se répercutent négativement sur le citoyen, et la wilaya en général. Au programme de la visite donc, d’après les informations obtenues auprès de la directrice de l’environnement, Mme Haddadou, dans un premier lieu, le lancement officiel de l’opération tri sélectif au niveau du quartier Thilleli de la nouvelle ville de Tizi-Ouzou. Pour la première fois, les habitants de ce quartier vont avoir à distinguer en matière de déchets, entre la fraction sèche et la fraction humide. La deuxième escale est prévue à la maison de l’environnement, où la ministre aura à rencontrer le mouvement associatif et les différents acteurs de l’environnement dans la wilaya, à savoir notamment les clubs verts et les scouts. En outre, Mme Zerouati visitera les différents stands, où des projets de récupération et de valorisation des déchets lui seront exposés, en plus des unités industrielles de traitement des déchets, présentées par les différents investisseurs dans le domaine. À Oued Falli, l’autre escale de la visite, la ministre procédera à l’inauguration du premier centre de tri de la wilaya. En second lieu, elle aura à inspecter le banaliseur de déchets hospitaliers, toujours sur le même site (Oued Falli ndlr). Elle devrait également s’arrêter en outre, de l’autre côté de la ville de Tizi-Ouzou, (entrée est) au niveau du lieu dit «les Chabane», sur le site du projet de réalisation d’un circuit écologique. Une initiative privée que la ministre va sans doute encourager à travers cette escale. L’entreprise nationale de l’électroménager (ENIEM) est aussi dans le programme de la visite ministérielle. Mme Fatma Zohra Zerouati devrait inspecter le site de traitement des rejets et des déchets spéciaux dangereux et la station d’épuration. L’occasion aussi pour elle de visiter la chaine de fabrication des réfrigérateurs alimentés à l’énergie solaire nouvellement produits par l’entreprise. Dernière escale de la visite, une virée prévue à Boumessaoud, une localité lauréate du titre village le plus propre de la Kabylie, édition 2016. Un clin d’œil reconnaissant pour l’effort du village et ses habitants pour la promotion de l’environnement, et sans doute, un geste pour motiver les autres villages et les inciter à entreprendre la même démarche, le tout dans l’intérêt de la population.

Kamela Haddoum