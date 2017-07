«Le Président a ordonné l’indemnisation de toutes les victimes»

Par DDK | Il ya 54 minutes | 101 lecture(s)

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Nordine Bedoui, s’est arrêté, hier à Tizi-Ouzou, sur l’ampleur des dégâts causés par les derniers incendies dévastateurs qu’a connus la région.

Il a annoncé plusieurs mesures prises par le gouvernement au profit des citoyens, victimes de cette catastrophe, notamment dans la localité d’Aït Yahia Moussa, la commune la plus touchée pour laquelle le Président Bouteflika a ordonné l’indemnisation de l’ensemble des victimes. Nordine Bedoui, s’est rendu dans cette municipalité et a été au chevet de la famille du défunt Kerouane Rabah (64 ans) qui a perdu la vie en essayant de sauver son animal, au village Aït Rahmoun. Le ministre a présenté les condoléances du gouvernement aux proches du défunt et leur a exprimé son soutien dans cette rude épreuve. C’est sur place qu’il a annoncé l’indemnisation de toutes les victimes de ces incendies. Lors d’un point de presse animé au siège de la wilaya au retour de sa visite des lieux sinistrés, Bedoui dira : «Les incendies qu’ont connus plusieurs régions du pays ces derniers temps sont exceptionnels, ce qui a incité le président de la République à instruire de prendre toutes les mesures nécessaires pour venir en aide aux victimes.» «Tizi-Ouzou n’a pas connu d’incendies d’une telle ampleur, depuis les années 40», a-t-il soutenu. Le ministre de l’Intérieur a annoncé une série de mesures qui visent, dans un premier temps, à «rassurer l’ensemble des citoyens des régions sinistrées». Une commission, présidée par le wali Mohamed Bouderbali, a été chargée de «recenser et évaluer les dégâts». Le Fonds de la solidarité national «prendra en charge la réparation des dégâts et l’indemnisation des biens des citoyens». Il est question, dira-t-il, de «dizaines de têtes de bétail, des ruches, des milliers d’arbres fruitiers et des maisons brûlées». Comme mesures d’urgence, le ministre a expliqué qu’après la fin de la mission des commissions d’évaluation et de recensement, qui, précisera-t-il, «mises en place dans chacune des 17 wilayas touchées par les derniers incendies, les décisions vont être concrétisées».

Bedoui a présenté les condoléances du gouvernement

Le ministre de l’Intérieur a par ailleurs salué l’élan de solidarité des citoyens et exprimé sa reconnaissance aux efforts des différents acteurs qui sont intervenus lors de la catastrophe, à savoir la Protection civile, l’ANP, la Protection civile, la Gendarmerie et la Police, tout en reconnaissant qu’il y a eu «des manques» qui vont être, a-t-il promis, «rattrapés». «À partir d’aujourd’hui, on va travailler pour rattraper les manques. On a écouté les besoins et l’exposé de monsieur le Directeur général de la Protection civile, sur les interventions et les moyens que nous devons, en tant que pouvoirs publics, prendre en considération», a-t-il indiqué. Parmi ces décisions, le ministre a annoncé le renforcement des unités de la Protection civile par deux colonnes mobiles, «leurs interventions permettront de gagner beaucoup de temps», a-t-il soutenu. La même décision a été prise concernant toutes les autres wilayas concernées par les catastrophes, sans préciser le quota de chacune. Ce programme sera pris en charge par la Caisse nationale de la solidarité des collectivités locales, en plus du Fonds national des catastrophes, a-t-il indiqué. Prenant en considération les explications des forestiers et pompiers, le ministre a annoncé également «l’ouverture prochaine de nouvelles pistes et la réhabilitation de celles existantes déjà», comme «une priorité», pour permettre une intervention efficace et rapide, dans le cadre d’un «programme spécial-montagnes», dont Tizi-Ouzou en fait partie. Ce programme sera subventionné par la Caisse nationale de solidarité des collectivités locales. Auparavant, alors qu’il était sur les lieux du sinistre et répondant aux nombreuses préoccupations exposées à Aït Yahia Moussa par les citoyens, le ministre a instruit le wali de «préparer des fiches techniques sur chacune des ces préoccupations pour qu’elles soient prises en charge». Il a été notamment question du problème d’eau potable dans la région pour lequel il s’est engagé à «travailler avec le ministre du secteur, afin d’apaiser la pression que vit la région». Il a instruit également le wali et les autorités compétentes d’«œuvrer pour effacer les traces de la catastrophe dans ces zones sinistrées, au plus vite». «Une opération de régénération des oliviers est à cet effet d’ores et déjà envisagée», pour remplacer les milliers d’arbres brûlés.

Le bilan provisoire chiffré de la Conservation des forêts

Concernant le gel du projet de 11 postes avancés de la Protection civile, le ministre a promis «d’être l’interlocuteur auprès du Premier ministre, pour demander le dégel de ces projets, pour Tizi-Ouzou et les autres wilayas aussi». Il a informé que «l’enquête pour déterminer l’origine de ces incendies a déjà été enclenchée, ce qui se fait naturellement dans ce genre de catastrophes», dira-t-il. Pour rappel, la wilaya de Tizi-Ouzou, depuis le début du mois de juin, a été dévastée par plusieurs feux de forêts, qui ont causé des dégâts considérables. M. Skandraoui, cadre à la Conservation des forêts, indiquera que selon un bilan provisoire établi, la wilaya a enregistré pas moins de 112 foyers d’incendies. Le feu a parcouru une superficie de 2 377 ha. S’agissant du nombre d’arbres fruitiers brûlés, le responsable a parlé de 43 300 arbres, en majorité des oliviers. Pour la superficie indiquée, la répartition en matière de couverture végétale brûlée, selon les chiffres avancés par le responsable, est comme suit : 418 ha de maquis, 642 ha de broussailles, 6 083 ha d’arbres, «en majorité des oliviers», précisera-t-il. Les régions les plus touchées sont Aït Yahia Moussa, Ighendoussen à Maâtkas, Tizi-Rached, Ifigha et Timizart.

Kamela Haddoum.