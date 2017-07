Le DG de la Protection civile était en inspection dimanche

Par DDK | Il ya 53 minutes | 83 lecture(s)

Le directeur général de la Protection civile, le Colonel Mustapha El Habiri, a effectué, dimanche, une visite d’inspection dans la wilaya de Tizi-Ouzou suite aux incendies qui se sont déclarés entre mardi et vendredi derniers dans cette région. Le Colonel El Habiri s’est enquis de la prise en charge, par le corps de la Protection civile, des feux de forêts qui se sont déclarés quasi simultanément dans plusieurs communes, et des moyens mobilisés à cet effet, a-t-on indiqué à la wilaya. Cette visite intervient alors que les pompiers luttaient contre un feu de forêt de moyenne importance, unique foyer d’incendie enregistré avant-hier dimanche à Tizi-Ouzou qui s’est déclaré dans le massif de Tamgout, dans sa partie relevant de la localité D’Azazga, a-t-on ajouté. Entre mardi et vendredi dernier quelque 90 incendies ont été enregistrés dans la wilaya de Tizi-Ouzou. La commune la plus touchée est celle d’Ait Yahia Moussa, à 25 Km au sud de la wilaya, qui a enregistré une cinquantaine de départs de feux ayant causé la mort par brûlures d’un homme âgé de 64 ans et fait d’importants dégâts dont une soixantaine de maisons brûlées, du cheptel, des ruchers et des arbres fruitiers décimés. Les températures qui ont dépassé les 45 degrés Celsius, ajouté au vent chaud et au massif broussailleux parsemé d’herbe sèche, ont rendu la tâche extrêmement difficile aux agents du feu. Les flammes ne cessaient d’être attisées et dispersées par le vent, selon des témoignages recueillis dans les localités touchées. La Direction de la protection civile qui a réquisitionné tous ses éléments (agents et officiers), a mobilisé l’ensemble de ses moyens, dont une soixantaine d’engins, pour faire face à la situation devenue chaotique mardi et mercredi derniers, ce qui a poussé le wali Mohammed Bouderbali, à déclencher le plan ORSEC et à installer une cellule de crise. Par ailleurs, des renforts de la protection civile ont été dépêchés, mercredi, à Tizi-Ouzou, des wilayas de Boumerdès et de Bouira, pour participer à l’intervention à laquelle ont également pris part la conservation locale des forêts, l’Armée nationale populaire (ANP), la Gendarmerie nationale, les directions de wilaya concernées dont celle des Travaux publics, et des ressources en eau, l’unité de wilaya de l’Algérienne des eaux (ADE), ainsi que des citoyens et des entreprises locales.