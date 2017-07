Par DDK | Il ya 54 minutes | 91 lecture(s)

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a procédé dimanche à un mouvement dans le corps des secrétaires généraux des wilayas et des circonscriptions administratives, indique un communiqué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire. Ce mouvement a touché 25 secrétaires généraux de wilayas et 4 secrétaires généraux de circonscriptions administratives. A ce titre, sont nommés en qualité de secrétaire général de wilaya, Mesdames et Messieurs: Meziane Nassiba, secrétaire général de la wilaya de Chlef ; Bechelaoui Youcef, secrétaire général de la wilaya de Batna ; Mezhoud Toufik, secrétaire général de la wilaya de Bejaïa ; Mokhbi Mohamed, secrétaire général de la wilaya de Béchar ; Aït Ahcen Rabah, secrétaire général de la wilaya de Blida ; Mohamedi Farid, secrétaire général de la wilaya de Tamanrasset ; Benamar Mohamed, secrétaire général de la wilaya d'Alger ; Bouzegza Lounes, secrétaire général de la wilaya de Sétif ; Lakhal Ayat Abdessalem, secrétaire général de la wilaya de Skikda ; Bradai Abdelkader, secrétaire général de la wilaya de Sidi Bel Abbes ; Abla Kamel, secrétaire général de la wilaya d'Annaba ; Mous Djahid, secrétaire général de la wilaya de Guelma ; Bekkouche Benamar, secrétaire général de la wilaya de Constantine ; Merzougui Mohamed, secrétaire général de la wilaya de Médéa ; Hadjadj Messaoud, secrétaire général de la wilaya de Mostaganem ; Benkeltoum Mohamed, secrétaire général de la wilaya de Mascara ; Si Ali Meddah, secrétaire général de la wilaya d'Oran ; Harfouche Benarar, secrétaire général de la wilaya d'Illizi ; Cheurfa Aissam, secrétaire général de la wilaya de Boumerdes ; Dif Taoufik, secrétaire général de la wilaya d'El Tarf ; Lebad Hassane, secrétaire général de la wilaya de Tipaza ; Saïfi Khedidja, secrétaire général de la wilaya de Mila ; Mebarki Ahmed, secrétaire général de la wilaya d'Aïn Témouchent ; Amrani Boualem, secrétaire général de la wilaya de Ghardaïa ; Sellam Chikh, secrétaire général de la wilaya de Relizane. Par ailleurs, sont nommés en qualité de secrétaire général de circonscription administrative, Messieurs: Dahadj Mohamed El Barka, secrétaire général de la circonscription administrative de Beni Abbes, à la wilaya de Béchar ; Nouacer Brahim, secrétaire général de la circonscription administrative d'In Guezzam, à la wilaya de Tamanrasset ; Bada Khaled, secrétaire général de la circonscription administrative de Touggourt à la wilaya de Ouargla ; Belouaar Kaddour, secrétaire général de la circonscription administrative de Djanet à la wilaya d'Illizi.