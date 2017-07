Les corps de deux noyés repêchés

Par DDK | Il ya 1 heure | 141 lecture(s)

Portés disparus depuis dimanche, les corps de deux jeunes hommes, noyés à la plage du 8 mai 45, relevant de la ville côtière de Melbou, ont été repêchés dans l’après-midi d’avant-hier par les plongeurs de la Protection civile de Béjaïa. La première victime, âgée de 22 ans, est native de Tizi N’Bechar, dans la wilaya de Sétif. Le jeune homme s’est noyé dimanche vers 20h55, soit en dehors des heures de surveillance de la baignade, a indiqué la Protection civile de Béjaïa, tout en précisant que «la mer était très agitée au moment de la noyade». «Le corps de la victime a été repêché lundi à 16h45 par nos plongeurs, après de multiples et rigoureuses recherches», a affirmé le commandant Soufi, chargé de communication de la protection civile. La seconde victime, un gendarme de 21 ans, originaire de la wilaya de Tiaret, a été emportée par les courants de la mer agitée dimanche, vers 19h30. Son corps a été repêché avant-hier à 18h05, selon la même source. Depuis le début de la saison estivale, une douzaine de baigneurs, tous de sexe masculin et âgés entre 17 et 31 ans, a péri sur les plages de la wilaya. Les victimes sont natives respectivement des wilayas de Sétif (3), Béjaïa (2), Djelfa (2), Chlef (1), Ouargla (1), Bordj Bou Arreridj (1), Batna (1) et Tiaret (1).

Boualem S.