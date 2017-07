Les assurances de Bouazghi

Par DDK | Il ya 1 heure | 162 lecture(s)

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, était hier dans la wilaya de Tizi-Ouzou, pour s’enquérir de la situation qui prévaut dans la région, suite aux derniers feux de forêts qui n’ont pas été sans conséquences pour les agriculteurs.

La première destination de la visite ministérielle fut la commune de Timizart, où la délégation a constaté les dégâts et ravages causés aux oliveraies par les incendies, au village Ladjemat. Le ministre a notamment écouté les préoccupations des agriculteurs de la localité et les a rassurés que «toutes les pertes seront indemnisées». «Cette visite est la deuxième programmée, après celle du ministre de l’Intérieur hier, sur instruction du président de la République», a indiqué le ministre. «Nous avons été instruits de nous déplacer, de constater et d’évaluer la situation, après ces incendies qui ont touché beaucoup de wilayas, mais il est vrai que l’ampleur des dégâts est plus importante à Tizi-Ouzou», a-t-il ajouté, précisant que «les incendies ont ravagé près de 2 400 hectares et cette région (Ndlr Timizart) a perdu 300 ha de forêts, d’arbres fruitiers, ainsi que des habitations». Bouazghi a ensuite réitéré l’engagement du gouvernement et expliqué encore une fois le motif de sa présence sur les lieux : «Je suis ici en tant que ministre de l’Agriculture et je représente le gouvernement qui est solidaire avec la population. Il s’est engagé à prendre en charge tous les dégâts quel que soit leur type. Quant à moi, je vous promets que toutes les pertes relatives au secteur de l’agriculture, à la production agricole, aux sites agricoles, arbres fruitiers et autres ruches, seront indemnisées». Et d’ajouter : «Il y a une commission qui est en train de travailler. Elle évalue toutes les pertes et on est là pour les prendre en charge complètement et dans les plus brefs délais». Le conservateur des forêts a ensuite dressé un tableau de la situation sur place. Il a parlé de 19 incendies qui ont ravagé une superficie de 396 hectares : 27 ha de forêts, 103 ha de maquis, 15 ha de broussailles, 101 ha d’oliviers, 11 ha d’arbres fruitiers divers, 1 400 bottes de foin, 1 200 ruches et une personne blessée». Dans un autre sillage, évoquant la politique du gouvernement pour encourager les agriculteurs, le premier responsable du secteur a expliqué que le nouveau plan du gouvernement accorde des facilités aux agriculteurs à travers l’allégement des procédures et l’introduction de la nouvelle formule des petits prêts : «Le Premier ministre a insisté sur les prêts destinés aux agriculteurs. Avant, les prêts passaient par les banques et les procédures étaient lourdes. Le Premier ministre a donc pris la décision d’introduire ces petits financements, de 10 à 60 millions, dont les procédures sont légères et aident l’agriculteur à, notamment, acquérir du matériel agricole». Le ministre a par ailleurs expliqué que la femme est aussi une pièce maîtresse dans le processus de développement économique du pays et que le gouvernement s’est engagé à financer, à travers ces mêmes petits prêts, quelques projets qu’elle entreprend : «La femme rurale est concernée par le plan du gouvernement. Elle aura la priorité par le financement de quelques-unes des ses activités», a-t-il expliqué. Concernant l’opération de plantation d’arbres fruitiers et d’oliviers annoncée par le ministre de l’Intérieur, la veille, monsieur Bouazghi, affirmera : «Elle commencera dans les plus brefs délais, de même que l’ouverture et la réhabilitation de pistes», a-t-il assuré. Pour ce qui est de l’enveloppe financière consacrée à cette opération, le ministre a tenu à rassurer : «L’Etat est en mesure de financer cette opération. Nous avons les capacités et le nombre nécessaire de plants pour réhabiliter toutes les oliveraies et tous les vergers, ainsi qu’aider les apiculteurs, tout ceci dans les meilleurs délais». Le ministre de l’Agriculture a par ailleurs profité de sa présence dans la wilaya, pour effectuer une visite à une usine de montage de tracteurs avec matériel d’accompagnement. Cette unité sera opérationnelle d’ici la fin de l’année en cours. L’entreprise compte, à l’horizon 2019-2020, investir le marché africain. Le ministre n’a pas caché sa satisfaction du projet d’une capacité de production de 3 000 tracteurs par an. «C’est un acquis pour la région. Il va participer au développement de son agriculture», dira-t-il. Le ministre de l’Agriculture a également visité un projet d’élevage de génisses. «La production laitière est la priorité des priorités pour le gouvernement. Hier (Ndlr avant-hier), on s’est réunis à ce propos. Chaque année, nous importons d’énormes quantités de lait, alors que nous avons de grandes potentialités de production locales», regrettera-t-il. Il ajoutera : «Ici à Tizi-Ouzou, 143 millions de litres sont produits par an. C’est énorme et ça peut couvrir tous le besoin des citoyens. L’objectif dans un premier temps est de réduire au maximum l’importation. Tizi-Ouzou est un exemple, non seulement dans la production, mais aussi dans le stockage du lait.

Kamela Haddoum.