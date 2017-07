L’autoroute Est-ouest bloquée par des anciens de l’ANP

Par DDK | Il ya 1 heure | 217 lecture(s)

Plusieurs centaines d’anciens éléments de l’Armée nationale populaire (ANP) ont bloqué, durant la matinée d’hier, l’autoroute est-ouest, à la sortie Nord de la commune de Lakhdaria. Les manifestants, constitués dans le cadre de la Coordination nationale des retraités, radiés et blessés de l’ANP, avaient prévu d’organiser une marche à pied à partir de Lakhdaria vers Alger. Selon une source locale, les manifestants ont été bloqués vers 9h du matin par les éléments anti-émeute de la Gendarmerie nationale, à hauteur d’une aire de repos de Lakhdaria. C’est à ce moment-là que les manifestants ont procédé à la fermeture de l’autoroute est-ouest vers Alger, afin de protester contre l’interdiction de leur marche. Ils se sont constitués en bloc humain et ont bloqué la route pendant près de deux heures. La circulation automobile a été déviée vers la RN5 et l’important flux de véhicules a provoqué un embouteillage monstre sur cette route. D’autres manifestants ont été bloqués durant la même matinée au niveau de la gare routière de Bouira, ou encore à hauteur des communes d’Aomar et Djebahia et dans certaines localités de la wilaya de Boumerdès. Ils ont été empêchés de rejoindre le lieu de départ de la marche. D’importants renforts de la Gendarmerie nationale ont été dépêchés sur les lieux de la protestation, et l’autoroute a été, finalement, libérée après une intervention musclée des services de sécurité. Toujours selon notre source, aucune interpellation n’a eu lieu lors de l’intervention des gendarmes, et les manifestants ont été déplacés via des bus de transport vers la gare routière de Bouira. Il s’agit là de la troisième manifestation des anciens de l’ANP à être interdite par les services de l’ordre, après celles de Blida et Sétif. La Coordination nationale des retraités et des radiés de l’ANP revendique, notamment, la révision à la hausse des pensions des retraite allouées, la revalorisation des primes de blessure, l’octroi des licences de taxi ou café, pour les retraités de l’ANP, l’accès aux logements sociaux et lots de terrain, ainsi qu’une prise en charge médicale de qualité.

Oussama K.