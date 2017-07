Les résultats annoncés demain

Par DDK | Il ya 1 heure | 117 lecture(s)

«Les résultats du concours de recrutement qui a eu lieu le 29 juin dernier seront connus demain, à partir de 16h, sur le site électronique de l'Office national des examens et concours (ONEC)». Cette annonce a été faite, hier, par la ministre de l’Education nationale, Mme Nouria Benghabrit. La première responsable du secteur a indiqué sur sa page Facebook que «l'opération de retrait des convocations pour les lauréats appelés à se présenter à l'oral les 30 et 31 juillet, débutera également ce jeudi», précisant l’adresse du site www.concours.onec.dz. Il convient de rappeler que le nombre de postes budgétaires qui seront ouverts au concours de recrutement des enseignants, dépasse les 10 000 postes dans les trois paliers scolaires (primaire, moyen et secondaire).

L. O. CH