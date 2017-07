Les défis qui attendent le nouveau wali

Par DDK | Il ya 37 minutes | 49 lecture(s)

Nommé dans le cadre d’un mouvement des walis initié par le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, le nouveau wali de Bouira, M. Limani Mustapha qui a pris poste depuis hier donc, aura à gérer plusieurs dossiers sensibles dans une conjoncture de plus difficile, notamment, face à la situation économique du pays et des mesures d’austérité touchant l’ensemble des secteurs. Le dossier du logement et celui de la relance de l’activité économique au niveau de la wilaya connaîtront sans nul doute une attention particulière de la part du nouveau premier magistrat de la wilaya. Connaissant une dynamique importante, le développement local enregistré à travers la wilaya devrait également figurer parmi les priorités du nouveau chef de l’exécutif, notamment en matière de raccordement au gaz naturel et à l’eau potable. Des commodités qui font encore actuellement défaut dans certaines régions de la wilaya et qui sont à l’origine de nombreuses protestations. Autant dire que les nouvelles missions du nouveau wali seront de maintenir le cap sur le développement local, particulièrement pour la continuation des projets de raccordement au gaz naturel et à l’eau potable. En matière d’investissement, secteur très sensible, il reste aussi des efforts à fournir pour le démarrage intégral des activités dans les zones industrielles de Sidi Khaled et la zone d’extension d’Oued El Bardi qui sont saturées, mais dont seulement quelques usines sont entrées en production. En effet, depuis son lancement en 2012, la zone en question n’abrite que 22 projets opérationnels, alors que la majorité des assiettes de terrains ont été attribuées. Il faut avouer que l’ex-wali, qui a lui-même hérité de cette situation, n’a ménagé aucun effort pour la relance effective de cette zone. M. Cherifi a régulièrement enchainé les sorties sur le site et multiplié les rencontres de proximité avec les investisseurs concernés. Toutefois, le challenge relève de la méga-zone industrielle de Dirah, pouvant accueillir toutes les demandes grâce à sa superficie estimée à 750 ha, dont 250 sont déjà attribués. Pour le dossier inhérent à l’habitat, là encore le nouveau chef de l’exécutif devra se retrousser les manches pour faire aboutir les projets, en respectant les délais de réalisation. Les logements à travers la wilaya de Bouira font l’objet, à chaque distribution, de mécontentement populaire, notamment pour la formule sociale. Les autres formules de logements connaissent également un engouement et la pression se fait sentir comme pour le LPL avec 1 894 logements qui ont été lancés et dont les bénéficiaires attendent l’achèvement pour cette année, ainsi que pour 556 unités inscrites dans le LPP sur un quota initial de 2 000 logements. Pour la formule location-vente (AADL), l’ensemble du programme a été lancé en attendant sa réalisation. Les retards sont pénalisants à plus d’un titre et malgré les nombreuses sanctions infligées par la wilaya, à l’égard des entreprises défaillantes, le constat demeure le même. Face à cette situation, la pression sur le logement au niveau de la majorité des localités de Bouira devient de plus en plus palpable et les responsables locaux peinent à contenir la fronde social. La relance effective des zones d’expansions touristiques (ZET) de la wilaya s’inscrira également parmi les défis de M. Limani Mustapha qui doit convaincre l’Agence Nationale du Développement et du Tourisme pour voir, enfin, la possibilité d’inscrire les ZET tant attendues pour redynamiser un tant soit peu le secteur.

H. B.