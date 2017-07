Limani Mustapha prend ses fonctions de wali

Par DDK | Il ya 37 minutes | 42 lecture(s)

C'est en présence de l'ensemble des responsables et des élus locaux, des membres de la société civile venus en nombre, ainsi que du wali sortant M. Mouloud Cherifi, désigné wali d’Oran, que le nouveau wali de la wilaya de Bouira, M. Limani Mustapha, a été installé officiellement hier matin dans ses nouvelles fonctions. La cérémonie s’est déroulée au niveau de la grande salle de la maison de la culture Ali Zaâmoum de Bouira. Intervenant à cette occasion, le nouveau wali d’Oran, M. Cherifi, a tenu en premier lieu à saluer les importants efforts des pouvoirs publics, pour l'amélioration du cadre de vie des citoyens de la wilaya, ainsi que pour les nombreux projets structurants dont a bénéficié la wilaya de Bouira. L’ex-wali a rendu également hommage aux services de sécurité et à l’ensemble des personnes qui ont veillé à la réussite de la dynamique sociale et économique insufflée à la wilaya. Lors de son intervention, l’ex-wali de Bouira demandera pardon si à un quelque moment il a pu faillir dans sa tâche, et remerciera l’assistance pour ces neuf mois passés à Bouira. Le nouveau wali, M. Limani Mustapha lors de son allocution soulèvera également l'importante cadence de développement que connait actuellement la wilaya de Bouira, tout en s'engageant à maintenir le même rythme et à soutenir toutes les "bonnes intentions et propositions pour un développement durable et une bonne gouvernance à Bouira". Dans le même sillage, le nouveau wali s'est engagé à veiller sur "le respect et l'application des lois de la République, tout en respectent l'intérêt des citoyens de la wilaya. «Je ne ménagerais aucun effort pour suivre les chantiers engagés et en lancer de nouveaux». La cérémonie très conviviale a été ponctuée par des présents offerts à M. Cherifi, ainsi qu’au nouveau wali de Bouira à qui un burnous a été remis en guise de bienvenue.

Hafidh Bessaoudi