Les femmes de plus en plus impliquées

Par DDK | Il ya 48 minutes | 41 lecture(s)

Les services de la police judiciaire de la wilaya de Boumerdès ont précisément traité, durant le premier semestre 2017, 1 271 affaires de droit commun. Celles-ci ont impliqué pas moins de 1 799 personnes, dont 176 femmes, 58 mineurs et 54 étrangers. Parmi les mis en cause, 189 ont été mis sous mandat de dépôt, 31 placés sous contrôle judiciaire, 236 concernés par la citation directe, alors que les dossiers des autres sont toujours au niveau des instances judiciaires compétentes de la circonscription. La sûreté de la wilaya a enregistré une augmentation de 528 délits en une année, avec le même nombre de femmes et de mineurs impliqués. Dans son nouveau bilan, cette instance sécuritaire étatique cite tout d'abord les affaires liées à la chose publique. Pas moins de 256 personnes dont 13 femmes, 07 mineurs et 50 étrangers ont été impliqués dans 99 affaires de ce type, à l'exemple de la constitution de bande de malfaiteurs ou du port d'armes blanches interdites. Le bilan fait état ensuite des affaires d'agression contre la personne humaine, au nombre de 662. Une vingtaine de femmes et trois étrangers faisant alors partie des personnes adultes interpellées, au nombre de 791. Inculpées de coups et blessures volontaires, de violence verbale, ou de menace contre autrui, 38 mis en cause ont été incarcérés, 10 placés sous contrôle judiciaire, 42 concernés par la citation, alors que les dossiers des autres ont été envoyés aux instances compétentes. Les mêmes services de la police judiciaire ont également traité 39 affaires liées aux crimes économiques et financiers, avec arrestation de 54 personnes dont 4 femmes et 3 mineurs. Parmi les mis en cause, deux ont été mis sous mandat de dépôt, trois placés sous contrôle judiciaire, alors que les dossiers des autres demeurent en instance au niveau des juridictions compétentes locales. S'agissant des délits d'atteinte aux biens d'autrui, la sûreté de la wilaya fait état de 279 affaires ayant impliqué pas moins de 336 personnes, dont 26 femmes et 35 mineurs. Parmi eux, 30 ont été écroués, deux sous contrôle judiciaire, tandis que les dossiers des autres sont toujours au niveau des instances judiciaires compétentes. Au nombre de 27, les délits d'atteinte aux mœurs sociales ont eux, impliqué 38 personnes, dont quatre femmes et trois mineurs. Sur la base de leur acte de renvoi, pas moins de sept mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt, alors que les dossiers des autres mis en cause ont été envoyés au tribunal compétent de la circonscription. Selon le même bilan, les brigades policières départementales se sont illustrées aussi en matière de lutte contre le trafic de drogue. Il y eut, en effet, l'arrestation de 161 personnes dont trois femmes et un mineur, Inculpés pour commercialisation ou consommation de ces substances toxiques, pas moins de 83 mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt, tandis que les autres sont concernés par la citation directe. Il a été alors procédé, chose également importante, à la saisie de 3.995 kg de kif traité et de 5 281 psychotropes.

Salim Haddou