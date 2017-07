La police fête son 55e anniversaire

Par DDK | Il ya 48 minutes | 42 lecture(s)

La sûreté de wilaya de Béjaïa a concocté, avant-hier, un programme de festivités à l’occasion du 55e anniversaire de la création de la police algérienne. Hormis le protocolaire propre à ce genre de célébrations, une opération d’initiation au respect du code de la route au profit des enfants, dans un circuit implanté à cet effet au niveau de l’esplanade de la maison de la culture, ainsi qu’une exposition sur les activités de la police organisée au niveau du hall de la même structure, étaient au programme. Il y a eu également des activités sportives et culturelles. Cette journée festive a été mise à profit pour promouvoir en grades 63 éléments de la police, dont le chef de sûreté de wilaya qui est passé de commissaire principal à commissaire divisionnaire, et à la remise de cadeaux symboliques à la famille de la corporation. Au niveau des sûretés de daïra, l’activité s’est limitée à une collation organisée dans la matinée. À Aokas, la sûreté de daïra de cette station balnéaire a invité les autorités locales ainsi que la société civile pour une collation au niveau de son siège. L’écoute, la maîtrise et la perfection de la police algérienne est le slogan de ce corps constitué, lequel est accroché à l’entrée du commissariat de cette station balnéaire. Selon le chef de cette sûreté de daïra, ses éléments n’ont pas chômé notamment depuis le début de la saison estivale. Près d’une vingtaine de dossiers de constructions illicites ont été transmis à la justice ainsi que des procès-verbaux contre les exploitants de parkings sans autorisation et en fixant des prix exorbitants. Par ailleurs, on apprendra que la police d’Aokas a confisqué des dizaines de parasols mis en location avec squat des plages. Malgré la présence, toujours timide jusqu’à maintenant, de touristes, les unités de police du littoral enregistrent beaucoup plus d’activités en raison de la multiplication d’activités saisonnières, lesquelles sont faites, parfois, en violation de la réglementation et en raison aussi du nombre croissant de la population.

A Gana