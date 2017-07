Tension autour de la liste des bénéficiaires

Par DDK | Il ya 49 minutes | 103 lecture(s)

Voyant leurs noms non inclus dans la liste des bénéficiaires du logement LPA, six citoyens de la commune de Bechloul ont observé une grève de la faim, de mercredi à jeudi dernier, devant le siège de leur daïra, pour afficher leur mécontentement et attirer l’attention des responsables concernés sur leur cas. Sur les lieux de la protestation, Allaoua B, l’un des plaignants nous déclarait : «j’ai formulé une demande d’acquisition de logement dans le cadre du social en 1990. Las d’attendre, j’ai reformulé une autre demande d’achat de logement dans la formule LPA en 2013 en apprenant qu’un projet de construction d’une cinquantaine d’unités sera lancé dans ma commune. Mais hélas, aucune des deux formules ne m’a été accordée, et de ce fait je veux faire entendre mon cri de détresse par cette action qui, me semble-t-il, est l’ultime recours». Son camarade enchainait en disant : «depuis 2015, l’administration ne cesse de nous promettre de se pencher sur nos cas, mais à la fin, nous voilà non bénéficiaires ni du social, ni du LPA. Notre espoir s’est envolé, et nous n’avons pas d’autres alternatives que d’observer cette grève». Cependant, ce qui a fait réagir ces citoyens n’est autre que l’information faisant état de l’affectation d’une dizaine de logements non encore attribués à des personnes étrangères à la commune. Pour vérifier ces dires, nous avons contacté le chef de daïra de cette circonscription, qui nous déclarera que : «la commune de Bechloul a bénéficié de cinquante logements dans la formule LPA. 174 postulants ont déposé leurs dossiers, que la commission de daïra a étudiés pour faire ressortir les cinquante bénéficiaires. Avant l’affectation de ces logements, dix parmi ces bénéficiaires ont été éliminés pour cause de leur situation, dont cinq ont été signalés par le fichier national, et cinq autres éliminés par la commission de daïra, qui a profondément réétudié leurs dossiers. Et en ce moment, les dix logements restants ne sont pas encore attribués». Quant à l’information faisant état de l’affectation de ces dix unités à des personnes étrangères à la localité, le chef de daïra, M. Ait Ali, ajoute : «en tant que responsable de cette circonscription, je dirai que ces logements ne sont pas affectés, et la commission est en train d’étudier au cas par cas les dossiers des 124 postulants qui figurent sur la liste établie en 2013. Et pour mettre fin à ces ouï-dire, je défie quiconque parmi ces plaignants d’apporter les noms des acquéreurs venus soit disant hors de la commune de Bechloul. Je confirme que les dix logements ne sont pas attribués». A noter que les grévistes ont libéré les lieux dès jeudi en rentrant chez eux.

M Smail.