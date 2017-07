Des experts sapeurs-pompiers français à Tikjda

Par DDK | Il ya 1 heure | 121 lecture(s)

C’est dans le cadre de la coopération algéro-européenne, notamment dans le domaine d’intervention lors de catastrophes naturelles et le jumelage avec les pompiers européens, que cinq experts techniques de la Protection civile française ont été reçus, jeudi dernier, par la direction de la Protection civile de Bouira. Les cinq coopérants techniques qui ont été reçus par le colonel Moulay Khelifi, chef de la Protection civile à Bouira, assisteront à des exercices de simulations d’intervention en milieux périlleux, qui seront effectués par les éléments du groupe d’intervention spéciale GRIMP-10. Selon la Protection civile de Bouira, un programme de travail, de débat et d’étude a été déjà établi et au cours duquel les hôtes de Bouira visiteront les équipements de la Protection civile au niveau de la wilaya et recevront un aperçu sur les modes d’interventions et les formations proposées aux éléments. Avant-hier jeudi, les conseillers techniques ont visité les installations de la section d’intervention des pompiers au niveau du site de Tikjda, à plus de 1 400 mètres d’altitude. «Le programme de travail a été entamé jeudi, avec une visite guidée de l’unité d’intervention de Tikjda ainsi que plusieurs sites naturels du massif du Djurdjura, où des exercices seront effectués entre les wilayas de Bouira et Tizi-Ouzou», lit-on dans un communiqué de la Protection civile, qui ajoute : «Des tunnels et des grottes naturelles ont été sélectionnés au préalable par nos soins pour l’application des exercices de la formation GRIMP-ISS. Une formation au profit de nos éléments d’élite GRIMP-10 et qui consiste en l’intervention en sites souterrains et plongée». Toujours selon le communiqué de la Protection civile, la formation sera d’une durée de 10 jours et sera sanctionnée par l’attribution de diplômes reconnus mondialement : «Il s’agit d’une première à l’échelle de l’Afrique. Nos éléments seront qualifiés à intervenir dans des sites souterrains et en plongée de montagne et pourront intervenir dans d’autres régions et d’autres pays en cas de sollicitation de nos services», soulignent-on. Pour rappel, la direction de la Protection civile de la wilaya de Bouira est l’une des premières directions à l’échelle nationale à disposer de section spéciale d’intervention GRIMP (groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux), qui dispose de 30 éléments d’élite, formés spécialement pour l’intervention en milieux périlleux ou en cas de catastrophe naturelle majeure. Ces derniers se distinguent par leur combinaison rouge et par des galons de militaires parachutistes, puisqu’ils ont été formés à l’école militaire des parachutistes de Biskra.

