Nette baisse des accidents de la route à Bouira

Une nette baisse du nombre des accidents de la route a été enregistrée durant le premier semestre 2017 par rapport à la même période de l’année 2016, et ce grâce à un dense travail de sensibilisation mené par les unités de la police à travers les différentes axes routiers des différentes villes de la wilaya, selon un constat rendu public par les services de la Sûreté de wilaya, jeudi, lors d’une conférence de presse. Selon les détails fournis à la presse par le commissaire de police, Kaci Hennache, chef de service de la voie publique au sein de la Sûreté de la wilaya, le bilan est, en effet, positif puisque durant le premier semestre 2017, seulement 118 accidents de la route ayant fait sept morts ont été recensés, alors que durant la même période de 2016, le nombre était de 227 accidents qui ont causé la mort de dix personnes. Pour le retrait de permis, 3 431 cas ont été enregistrés durant les premiers six mois de 2016. «Ce nombre a diminué pour atteindre 1 251 cas en 2017», a encore détaillé le chef de service de la voie publique, tout en louant l’amélioration de la situation grâce aux efforts de la Sûreté de la wilaya ainsi qu’à la vigilance et la conscience des citoyens (automobilistes). Par ailleurs, six mille cent (6 100) personnes suspectes et près de 8 000 véhicules ont été contrôlés, durant la période allant du 27 mai à ce jour, par les services de la police de Bouira, d’après les statistiques fournies jeudi. "Depuis le début du mois de Ramadhan à ce jour, nos brigades et services ont pu contrôler 6 100 individus suspects et 7 994 véhicules, dont le travail se poursuit toujours dans le cadre des activités quotidiennes visant à sécuriser les citoyens et leurs biens en milieux urbains notamment", a expliqué le lieutenant de police, Zerrouk Adel, représentant du service de la police judiciaire, lors d’une conférence de presse tenue au niveau du siège de la base de vie de la Sûreté de la wilaya. Ces contrôles effectués ont permis l’arrestation de onze individus avec en leur possession des quantités de drogue ainsi que des armes blanches. Durant la même période, les services de la Sûreté de la wilaya de Bouira ont enregistré 273 affaires liées en grande partie aux atteintes aux personnes. «Plus de 59% de ces affaires ont été traitées», a tenu à préciser le lieutenant Zerrouk. Ce dernier a noté que 210 individus (193 hommes et 17 femmes) sont impliqués dans ces affaires, ajoutant que 27 d’entre eux ont été traduits en justice, dont 11 sont sous mandat de dépôt et huit autres sous contrôle judiciaire, d’après les détails donnés par le représentant de la police judiciaire. Par ailleurs, un réseau de trafic de véhicules a été démantelé récemment à Bouira, dont l’enquête est toujours en cours. «Cette opération de qualité remonte à quelques semaines seulement, lorsque les services de la police ont récupéré une voiture volée et arrêté son occupant, qui a tout livré aux services de la police», a ajouté le même responsable. Les éléments de la police judiciaire ont réussi également à mettre la main sur un groupe de malfaiteurs spécialisé ans le vol de maisons à Bouira et ce, après l’arrestation de l’auteur principal d’un cambriolage survenu récemment dans la ville de Bouira, a ajouté le lieutenant Zerrouk.

