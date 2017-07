«On attend plus de 22 500 locataires»

Par DDK | Il ya 1 heure | 142 lecture(s)

Le directeur général du CNSL de Tikjda, M. Smaïl Meziani, revient dans cet entretien sur le plan mis en place pour le meilleur accueil possible des touristes le long de la saison estivale, mais aussi sur les objectifs tracés à long terme.

La Dépêche de Kabylie : Vous tablez sur combien de touristes pour cette saison estivale ?

Smaïl Meziani : Toutes les conditions ont été réunies pour la réussite de cette saison estivale. Bien que ce fût en pleine période des examens, dès l’ouverture de celle-ci, les touristes ont commencé à affluer, qui pour un séjour, qui pour une journée. Ils ont profité de la piscine et de l’espace de loisirs avec ses toboggans géants et son bungee trampolines. Il faut souligner par ailleurs que Tikjda est aussi belle au printemps qu’en hiver et en été. Et pour cet été, nous nous attendons à plus de 22 500 locataires, en plus des gens de passage.

Quel programme avez-vous tracé pour l’animation, cette année ?

Nous avons prévu des animations très variées et qui touchent à tous les thèmes. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Des spectacles de clowns et de magie pour enfants, de la baignade dans la piscine, des soirées artistiques en plein air ou au bord de la piscine, des randonnées pédestres ou à VTT, des jeux de société et de culture générale…

Le centre dispose-t-il des équipements nécessaires à cette dynamique ?

Sans aucun doute. Le CNSLT est l’un des rares sites qui disposent de tous les moyens et équipements pour assurer une animation de qualité, aussi bien sur le plan d’espaces que sur celui de la variété. En plus des équipements, les moyens humains sont aussi un atout accompagnateur de ce renouveau. Les guides et animateurs de l’établissement veillent au grain pour mettre à l’aise les touristes et les sportifs qui choisissent Tikjda.

De grandes équipes de football ont aussi choisi Tikjda pour leurs stages de préparation…

Le choix de Tikjda pour les stages est devenu une nécessité incontournable pour tous les sportifs algériens. Une prise en charge réelle, un service de qualité en termes de restauration et d’hébergement, les moyens de préparation concentrés dans un seul endroit et la nature unique du site, font de l’établissement l’endroit idéal pour l’oxygénation, les préparations physiques et même tactiques. Pour cette année, beaucoup de sportifs, toutes disciplines et nationalités confondues, ont choisi le CNSLT. En ce moment, de grandes équipes, telles la JSK, Aïn Mlila et l’US Biskra sont sur place. A partir du 22 juillet prochain, les 3 catégories de l’EN féminine de football rejoindront Tikjda. D’autres clubs de football se préparent à venir après le départ de ceux en stage.

La réalisation d’un nouveau stade de football aidera certainement à attirer plus d’équipes…

C’est une évidence. Et le futur stade de football sera conforme aux normes de la FIFA. Une telle infrastructure sera utile non seulement aux équipes de football mais aussi aux différentes disciplines, vu qu’il sera doté de pistes d’athlétisme normalisées et d’une salle annexe de 900 m2 accessible aux personnes inadaptées physiques. Le taux d’avancement des travaux est vraiment appréciable puisque les terrassements sont achevés. Cette infrastructure est ce qui manquait au CNSLT et je peux dire que l’Algérie disposera, à terme, d’un complexe de préparation et d’oxygénation qui permettra le développement du sport.

Les remontées mécaniques seront-elles réhabilitées ?

En effet, il y aura un projet pour la réhabilitation des remontées mécaniques. Celui-ci est sérieusement envisagé par les services concernés. Peu importe le temps que cela prendra, ce projet sera réalisé. Il faut reconnaître que depuis la dernière visite à Tikjda du ministre de la Jeunesse et des Sports, les projets au niveau du site ont connu une réelle prise en charge. Ses efforts et ses encouragements ont permis aux projets d’avancer concrètement.

Entretien réalisé par Oussama Khitouche