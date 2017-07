Détrôner le FLN à l’APW ?

Par DDK | Il ya 1 heure | 149 lecture(s)

À quatre mois de la tenue des élections locales, prévues le mois de novembre prochain, le parti du front des forces socialistes (FFS) s’est déjà lancé dans les préparatifs politiques et organiques pour la mise en place du dispositif électoral dans la wilaya de Bouira.

Ainsi et selon M. Aïssa Hocine, porte-parole de la fédération du FFS à Bouira, les membres du conseil fédéral ont été réunis, vendredi dernier, dans une session extraordinaire, dont l’ordre du jour retenu était la préparation de l’échéance électorale. Toujours selon notre interlocuteur, la procédure de l’installation des commissions des élections au niveau de chaque commune a été enclenchée : «Les commissions des élections seront installées à partir de cette semaine au niveau de chaque section communale. Ces commissions seront chargées de recevoir les dossiers de candidatures pour les APC et les listes seront adoptées par des assemblées générales des militants de chaque section». M. Aïssa Hocine précise, par ailleurs, que la liste de l’APW sera confectionnée par la commission nationale des élections, élue récemment par le conseil national du vieux parti de l’opposition : «Concernant la liste APW, les candidatures seront retenues par la commission nationale des élections qui a été chargée par le conseil national de mettre en place l’ensemble des listes des APW à l’échelle nationale». Concernant les objectifs tracés par son parti à l’échelle locale, notre interlocuteur affirme que les militants se sont mis d’accords sur un dispositif électoral ambitieux à Bouira : «L’objectif premier est de parvenir à avoir des listes au niveau des 45 communes de la wilaya en plus de l’APW. Une présence politique qui nous permettra d’élargir notre base militante et de développer le parti sur le plan organique, mais aussi politique, car nous allons essayer de faire adhérer la population au projet et au programme du parti. Evidement nous allons aussi essayer d’avoir le plus grand nombre d’élus aux assemblées communales et à l’assemblée de wilaya, où cette fois nos militants seront engagés dans l’objectif de détrôner le FLN à l’APW et de redevenir la première force politique de la wilaya», ajoute notre interlocuteur. Interrogé à propos de l’activité politique des parlementaires élus du parti, notre interlocuteur nous fera savoir que plusieurs sorties ont été effectuées sur le terrain à la rencontre des populations de plusieurs communes. Il citera notamment l’action lors de la grève des travailleurs de la SDC de M’Chedellah, aussi lors de la protestation des citoyens de plusieurs villages de la commune d’El-Adjiba : «À M’Chedallah, notre parti est intervenu auprès des responsables de la SDC pour demander la réintégration de trois syndicalistes du SNATEG radiés injustement, et nous sommes parvenus à notre revendication. À El-Adjiba, le parti est allé à la rencontre des protestataires de trois villages qui ont bloqué le siège de la mairie pendant trois jours. Leurs revendications ont été transmises aux ministères concernés. Nous resterons toujours à l’écoute des préoccupations des citoyens de notre wilaya, plus particulièrement pour le problème du raccordement à l’eau potable, pour lequel notre parti prévoit de lancer une démarche au niveau de l’APN», a-t-il avancé.

Oussama Khitouche