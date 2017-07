Quatre femmes meurent écrasées par un camion «fou» !

Par DDK | Il ya 4 minutes | 1 lecture(s)

Ce fut l’horreur, hier de bon matin, à Kherrata. Toute la ville a vite plongé dans le choc ! Grands et petits, on ne parlait que de ça : le fameux camion fou qui a emporté pas moins de quatre vies humaines dans sa folle course avant de s’écraser et prendre feu dans un ravin.

Dramatique ! Quatre femmes, toutes issues d’une même famille, ont été écrasées, hier matin par un camion de la marque chinoise SHACMAN, au centre-ville de Kherrata, selon la protection civile de Béjaïa. Un garçon de dix ans a également été sérieusement blessé dans ce tragique accident. Selon des témoins, le conducteur du camion, venant de Sétif vers Béjaïa, a perdu le contrôle de son engin, heurtant dans sa course folle plusieurs véhicules, sept au total, et tuant sur le coup quatre femmes, originaires de Kherrata, qui se trouvaient sur le bord de la nationale 9. Le camion a fini sa course dans un ravin avant de prendre feu. Selon les premiers éléments de l’enquête, ce tragique accident se serait produit suite à une défaillance dans le système de freinage du SHACMAN. Le conducteur du camion, originaire de la localité de Remila dans la commune de Sidi Aïch, âgé de 33 ans, qui apparemment a réussi à s’extirper de l’engin en folie, s'est aussitôt après l'accident rendu au commissariat de la ville, sous le choc. Les corps sans vie des quatre victimes ont été transportés par les éléments de la protection civile à la structure de santé de la ville. Une structure vite prise d’assaut par des centaines de citoyens venus s’enquérir des moindres détails de cette énième tragédie, qui a mis en émoi tout Kherrata. Dans l’attente de l’achèvement des travaux de l’évitement de la ville de Kherrata, la RN9 traversant la ville de bout en bout est un véritable coupe-gorge. D’ailleurs, plusieurs accidents corporels se sont produits par le passé sur cette section, dont un qui a coûté la vie à un vieil homme qui avait été percuté mortellement par un camion.

D. S.