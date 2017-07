Deux morts noyés au barrage de Tichy-Haf

Par DDK | Il ya 4 minutes | 1 lecture(s)

Un mort moyé a été enregistré, lundi après-midi, au barrage de Tichy-Haf dans la commune de Bouhamza. La victime était un jeune homme de 27 ans originaire du village Bouthouab, dans la commune de Tamokra, et qui habitait dans les environs d’Akbou. Les éléments de la Protection civile, précise Hakim Latreche, chargé de communication de l’institution, ont été alertés aux environs de 16h30. Ils se sont immédiatement rendus sur place mais ce n’est que vers 18 heures 30 mn que le corps sans vie de la victime a été sorti de l’eau. Selon le chargé de communication de la Protection civile, c’est le 2ème cas de noyade mortelle enregistré cette année au barrage de Tichy-Haf après celui de mois de mai dernier. La même source indique aussi que c’est le 17ème cas de noyade mortelle comptabilisé au niveau national dans les barrages. Pour prévenir d’autres situations aussi dramatiques, l’agence nationale des barrages et des transferts (ANBT) et la direction générale de la Protection civile lancent présentement une campagne de sensibilisation sur les dangers de mort réels qui guettent les baigneurs dans les barrages, les retenues d’eau et les oueds.

B. Mouhoub