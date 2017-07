Deux morts et des centaines d’hectares partis en fumée

Par DDK | Il ya 4 minutes | 1 lecture(s)

De nouveaux incendies de grandes ampleurs ont encore touché la wilaya de Tizi-Ouzou ces trois derniers jours. Le dernier chiffre communiqué par la Protection civile est de 38 départs de feux, dont dix menaçants, qui s’ajoutent donc à la soixantaine déjà enregistrés durant la semaine allant du 11 au 17 juillet. Le plus important de ces derniers incendies a été enregistré dans la localité de Mekla, au village Mahmoud. Ceci, pendant que d’autres feux sont déclarés dans les régions d’Azazga, Bouzeguène, Ifigha, Makouda, Aïn Zaouïa et Aït Aggacha, qui étaient cependant moins importants. Au village Mahmoud, pour contenir le feu, il a fallu l’intervention des renforts de Boumerdès et d’El-Hamiz. À ce niveau, la similitude a été relevée avec le feu du début du mois à Aït Yahia Moussa. Sauf que dans ce dernier sinistre et contrairement à celui du village Mahmoud, il n’y a pas eu de victimes. Selon le directeur de la Protection civile de la wilaya, le colonel Brahim Mohamadi, la victime d’Aït Yahia Moussa, âgée de 74 ans et non pas de 64 ans tel que ça nous a été rapporté au départ, n’est pas la seule à déplorer cette saison dans la wilaya. Il explique, en effet, qu’il y a eu déjà un autre mort. Il s’agit, selon notre interlocuteur, d’un vieil homme qui a mis feu à un amas de broussailles avant de s’évanouir et tomber dans les flammes qui l’ont calciné sans que personne ne s’en aperçoive. Revenant sur le sinistre d’avant-hier à Mekla, la Protection civile a établi un bilan de 180 hectares de forêts, 120 h de broussailles et 6 000 arbres fruitiers partis en fumée. Comparé au bilan des dix dernières années, celui du mois en cours, arrêté au 17 juillet, relève la réelle ampleur de ce dernier. En effet, en matière d’arbres fruitiers brulés à titre d’exemple, pour le total des dix dernières années, 223 115 arbres ont été brulés alors que durant les derniers incendies de ce mois, le chiffre est de 58 824. Comparé à l’année dernière, durant la même période, la superficie de végétation parcourue par les flammes était de 431.5 hectares, pour 1 712 cette année. L’année passée, le nombre d’arbres fruitiers calcinés était de 3 269 contre plus de 58 000 cette année.

Kamela Haddoum