Trois morts et cinq blessés ont été dénombrés, avant-hier lundi en début de soirée, suite à un accident de la circulation près de Corso, à 3 kms à l'ouest de Boumerdès. L’accident a eu lieu au niveau de l'axe d'évitement menant vers Boudouaou, un télescopage entre deux voitures de marque Ibiza, l'une immatriculée dans la wilaya d'Alger et l'autre dans celle de Boumerdès, a indiqué, hier, un responsable au niveau de la direction de la protection civile. Les dépouilles des trois morts, des jeunes âgés de 19, 29 et 31 ans, ont été acheminées vers la morgue de l'hôpital de Thenia. Les cinq blessés ont eux été évacués vers les urgences de l'ex-Rocher Noir.

Salim Haddou.