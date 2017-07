Le baccalauréat, le sésame du Savoir…

Par DDK | Il ya 5 minutes | 2 lecture(s)

Par Sadak Aït Hamouda

Vire de bord et tiens le cap. Naviguer à vue sans tenir la barre et donner le sens de la mesure. Pour tourner en dérision les vagues et trouver la grandeur dans le baccalauréat. Il y a eu plus de 56,07%, c’est un bon score pour l’avenir de ces jeunes qui l’ont décroché. Mais quand on a le passeport, la destination n’est pas forcement assurée. Faut trouver l’accès à l’université assez opportun mais aussi tenir le ton, l’adresse et la sagacité pour finir son cursus. Il va falloir se retenir de rater le coche et de se tromper de filière. Seul peut prendre l’inimaginable en l’imaginant tranquillement. En tenant compte des besoins du pays dans tous les domaines. Reste cependant à créer des filières en adéquation avec les exigences réelles du territoire, toutes spécialités confondues. Il n’y a pas, assurément, de superflues, ni vaines, inutiles, elles sont toutes importantes. Tout le monde ne peut pas être médecin ou pilote mais tout le monde peut et doit accéder à un poste de travail, de cadre ou de technicien. L’Université offre l’occasion de faire des études pointues, elle offre aussi l’opportunité de parfaire ses connaissances. Et par delà, entreprendre ce qu’on doit faire avec la volonté de celui qui veut réussir. Par cela, savoir où arriver et être sûr de mouiller à bon port. Ce qui explique, nonobstant, que tous les résidus de l’échec seront écartés et les difficultés aplanies et on ne se plaindra plus du niveau bas de nos étudiants et de leurs universités. Si le meilleur est dans la maîtrise du savoir, le pire est dans l’ignorance, surtout lorsque nous nous croyons imbus de connaissances infuses. L’illusion de science est pis que n’importe quelle méconnaissance. D’avoir de l’à peu près comme viatique qui ne se mesure qu’à l’aune du tout venant. Rien ne permet à personne de se soumettre à n’importe quelle item du moment qu’il fourvoie les plus coriaces dans des chemins de traverses. Qu’importe l’étudiant quand il est studieux et buche ses cours, il excelle en toute chose et s’impose face aux ignorants.

S. A. H.