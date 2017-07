Un taux de réussite de 48,79% à Bouira

Par DDK | Il ya 6 minutes | 1 lecture(s)

Dans la wilaya de Bouira, un taux de réussite de 48,79% a été enregistré à l’examen du baccalauréat, session de 2017. Ce taux est en progression d’un point par rapport à celui enregistré en 2016, qui était de 47,48%. Ainsi et selon le directeur de l’éducation, sur 10 761 candidats, 5 250 ont décroché le fameux sésame. Sur ces 5 250 reçus, on compte 3 388 filles et 1 862 garçons. À l’échelle de la wilaya, c’est le lycée Nacer Bey de Djebahia qui arrive en tête avec un taux de réussite de 82,52%. Il est suivi par les lycées de Boucharaine (Bouira-ville) et Ben Badis (M’Chedallah) en deuxième et troisième position, avec respectivement 73,33 et 70,98%. Le taux de réussite le plus faible a été enregistré au niveau du lycée Abderrahmane Chibane de la ville de Sour El-Ghozlane avec 27,08%. La direction de l’éducation indique, par ailleurs, que la meilleure moyenne a été décrochée par Adam Mokrane, un lycéen inscrit en filière scientifique au lycée d’El Adjiba avec 18,36/20. Trois autres lycéens, inscrits dans la même filière scientifique, ont obtenu plus de 18/20 de moyenne. Il s’agit de Soumia Bouanab (18,25), Amina Zenouche (18,24) et Meriem Bousabaine (18,16). Commentant ces résultats qui, il faut le dire, sont en dessous de la moyenne nationale qui est de 56,07%, le directeur de l’éducation Mourad Bouziane n’a pas caché sa déception, lui qui espérait de meilleurs résultats. Pour rappel, dès son installation à la tête du secteur à Bouira, il y a quelques mois, le DE a tenté à travers des assises dédiées à l’analyse des résultats des examens, particulièrement ceux du BAC, de cerner les difficultés et de proposer des solutions. Certes, il y a eu une petite amélioration par rapport à l’an dernier, mais beaucoup de travail reste à faire pour améliorer davantage les résultats et hisser la wilaya au classement national. Même s’il ne s’avoue pas vaincu, le DE de Bouira confiera que «l’analyse des résultats de cette année laisse perplexe.» Pour illustrer ces propos, il citera quelques exemples. Ainsi, à Sour El Ghozlane, où les conditions de scolarisation sont parfaites, le taux de réussite est seulement de 27%, par contre à Guerrouma, commune de montagne moins bien lotie en termes de moyens, le taux frôle les 82%. Ce décalage de résultats d’une région à une autre reste inexpliquée, selon le DE. Ce dernier cite aussi le cas de Djebahia, où le taux de réussite (54%) dépasse celui de la wilaya et se rapproche de la moyenne nationale. Le DE reste tout de même optimiste et a rassuré quant à sa volonté et celle de ses services de travailler davantage pour mieux cerner les difficultés pour y remédier.

Djamel M.