Un taux de réussite de 56,38% à Béjaïa

La wilaya de Béjaïa a enregistré un taux de 56,38% de réussite au Bac, session 2017, contre 51,03% l’an passé. Un bond significatif et un taux légèrement supérieur au taux national. Le lycée Taos Amrouche de Sidi Aïch vient en première position avec un taux de réussite au Bac de 86,43%. En deuxième et troisième position viennent les lycées Maâla de la même ville et le lycée Hafsa d’Akbou. En queue du peloton vient le lycée 20 août 56 d’Ouzellaguen, avec un taux de réussite de 33,61%. La meilleure moyenne a été obtenue par Zineb Messioun, du lycée Maâla à Sidi Aïch, avec 18,66/20. En tout, ce sont sept candidats qui ont obtenu leur Bac avec mention excellent, soit une moyenne supérieure à 18/20. 45 autres candidats ont obtenu aussi leur Bac avec une moyenne supérieure à 17/20, alors que 114 autres candidats l’ont décroché avec des notes supérieures à 16/20 lors de cette session. Comme chaque année, les filles arrivent en tête du classement avec un taux de réussite de 62,27%.

D. S.