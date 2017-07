Tizi-Ouzou toujours plus haut

Par DDK | Il ya 5 minutes | 1 lecture(s)

Avec un taux de réussite de 71,82% au baccalauréat, le nombre de candidats reçus à cet examen dans la wilaya de Tizi-Ouzou est de 10 595 sur les 14 899 inscrits en classes de terminale.

Les filles arrivent largement en tête, comme à leur habitude, puisqu’elles sont 6 722 à avoir décroché le sésame d’accès aux études supérieures, contre 3 873 garçons. Les trois meilleures moyennes ont été obtenues par trois filles. Il s’agit de Nesrine Boustoua (18,86/20) scolarisée au lycée Rabah Stambouli de Tizi-Ouzou, suivi en deuxième position de Tin-Hinane Chafaï (18,69/20) du lycée Mohamed Diouani de Makouda, et en troisième, Lilya Sab (18,67/20) du même lycée de Makouda. Ces trois lauréates ayant, suivi leurs études secondaires dans la filière sciences expérimentales, ainsi qu’une quatrième lauréate de la filière économie et gestion ont été récompensées, hier, par le président de la République Abdelaziz Bouteflika lors d’une cérémonie en l’honneur des nouveaux bacheliers ayant obtenu la mention «excellent». Dans la wilaya de Tizi-Ouzou, ils sont d’ailleurs 13 nouveaux bacheliers à avoir obtenu une moyenne supérieure à 18/20, 68 autres ont obtenu plus de 17/20, 217 bacheliers se sont adjugés une moyenne supérieure à 16/20 et 646 ont eu plus de 15/20. La localité de Makouda se distingue également dans le classement par établissement, puisque le lycée Mohamed-Saïd Diouani, d’où sont issues la 2e et la 3e lauréate est classé meilleur établissement en nombre de candidats qui ont eu leur bac, évalué à 94,23%, suivi par celui de Beni-Zmenzer avec 92,75% de réussite. La troisième place revient au lycée Amar Ladlani de Maâtkas, avec un taux de réussite de 89,89%.

M A Temmar