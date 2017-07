«À Sour El-Ghozlane, les pyromanes ont été identifiés»

Par DDK | Il ya 5 minutes | 1 lecture(s)

Pas moins de 30 feux de forêts ont été enregistrés à travers la wilaya de Bouira, depuis le début juin dernier. Des incendies qui ont causé une perte de plus de 67 hectares du tissu forestier de la wilaya.

L’information a été révélée par le conservateur des forêts de la wilaya, M. Omar Ben-Souyah, lors d’une conférence de presse qu’il a animée, avant-hier mardi, sur le bilan des interventions de ses services depuis le début de la saison estivale. Selon ce responsable, les gardes forestiers sont intervenus, également, au niveau des communes de Dirah, Ouled Rached, Aïn-Bessem, Lakhdaria, Maâla, Ridane, Bordj Okhriss, Haïzer, Bouira et Sour El-Ghozlane, afin de maîtriser les 30 incendies en question. M. Ben-Souyah expliquera ce faible taux d’incendie, comparativement à d’autres wilayas du pays, par l’existence de routes forestières sur l’ensemble du tissu forestier de la wilaya, ainsi que la mise en place de plans spéciaux pour l’aménagement et la protection des forêts : «Dans certains cas, les rafales de vents et les températures très élevées ont compliqué l’intervention des forestiers, comme cela a été le cas récemment près de Bordj Okhriss, où nos éléments sont restés mobilisés pendant plus de 48h, car l’incendie risquait de reprendre dans des lieux différents. Mais malgré des conditions difficiles, nos éléments ont pu maîtriser l’ensemble de ces incendies, grâce notamment à l’existence de tout un réseau de routes forestières», soulignera-t-il. Le conservateur des forêts n’a pas écarté la piste criminelle pour l’ensemble des incendies. Il citera le cas de l’incendie qui s’est déclaré le 16 juillet dernier près de la commune de Sour El-Ghozlane, où des pyromanes ont été identifiés : «À Sour El-Ghozlane, des individus auteurs d’un incendie ont été identifiés. Il s’agit d’un groupe de jeunes connu de nos services pour leur activité dans le domaine du charbon. Ces derniers ont incendié cette forêt pour tirer du charbon et ils seront poursuivis en justice pour leur acte. Nous enquêtons toujours pour identifier les auteurs des incendies dans d’autres communes, car selon nos investigations et dans l’ensemble des incendies déclarés, la piste criminelle a été confirmée. Certes, les motifs varient d’une région à une autre, mais généralement c’est pour des extensions illicites ou pour des défrichements», ajoute encore notre interlocuteur, qui ne manquera pas d’affirmer que le dispositif de lutte contre les incendies est toujours en place sur l’ensemble du territoire de la wilaya : «Nous pourrons intervenir d’une manière très efficace et rapide au niveau de toutes les communes de la wilaya. Dans certaines forêts où le degré de sensibilité est élevé, nous avons fixé sur place des camions citernes pour garantir la maîtrise de tout probable incendie, comme c’est le cas pour la forêt d’Errich près de la ville de Bouira, où notre camion-citerne est réquisitionné sur place 24h/24h et 7j/7j», fera-t-il savoir. Interrogé sur le phénomène des défrichements illicites à travers la wilaya, l’intervenant a souligné que ce phénomène qui a fait des ravages dans la wilaya de Bouira, particulièrement durant les années 1990, est en voie d’être résolu grâce notamment aux différents programmes publics de développement rural et aussi au dispositif de surveillance appliqué par ses services : «Le tissu forestier de la wilaya est très important, il occupe une superficie de plus de 113,000 ha, soit 26% du territoire de la wilaya, avec des espèces protégées comme le pin noir, le cèdre de l’Atlas et le sapin de Numidie. Alors et pour parvenir à protéger entièrement ce tissu, nous avons mis en application différents programmes de développement rural depuis le début des années 2000. Ces programmes qui visent, en premier lieu, à combattre l’exode rural et à créer des activités économiques au niveau de ces zones, ont déjà commencé à avoir leur fruit puisque les cas de défrichement sont en nette baisse. Notre réel objectif est d’impliquer les populations dans la protection des forêts, qui seront transformées en des lieux d’investissement, de création de richesses et d’emplois», a déclaré M. Ben-Souyah, avant d’ajouter : «Depuis 2001, dans la wilaya de Bouira, ces programmes ont contribué à la création de plus de 50 entreprises forestières et à la plantation d’une nouvelle superficie forestière de près de 10 000 ha. Nous avons aussi financés plus de 2000 projets agricoles, nous sommes parvenus à l’ouverture de plus de 45 km de pistes, à l’aménagement de plus de 210 points d’eau. Nous avons aussi distribué plus de 20 000 ruches de miel. Ces facteurs ont tous contribué à la réduction du nombre des défrichements mais aussi le nombre d’incendies dans la wilaya.»

Oussama Khitouche