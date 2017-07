Le FLN veut prendre de l’avance à Tizi-Ouzou

Par DDK | Il ya 1 heure | 76 lecture(s)

La préparation des prochaines élections locales est désormais officiellement enclenchée au FLN de Tizi-Ouzou. Aussitôt la note émanant du secrétariat national fixant les modalités et procédures de préparation reçue, la Mohafadha de Tizi-Ouzou s’est mise en branle en tenant une réunion, avant-hier, au centre de loisirs culturels de la ville. Il y était notamment question de l’installation de la commission de wilaya pour la préparation des élections, en présence d’un superviseur, en l’occurrence Monsieur Boualègue, des chefs de Kasmas, des députés, des membres du comité central et des cadres du parti dans la wilaya. Le Mohafedh Said Lakhdari, par ailleurs député et chef de groupe parlementaire, a été désigné comme président de cette commission qui compte quelque 66 membres. Il n’a pas mâché ses mots, lors de son intervention, à l’adresse de ses détracteurs. Traitant ces derniers de «militants virtuels de facebook, qui n’ont rien apporté au parti», il a affirmé détenir des «preuves de menaces et d’atteintes à sa personne» que ceux-ci auraient proférées à son encontre, mais qu’il a préféré ne pas entreprendre des poursuites judicaires contre eux. Le député ajoutera : «Le FLN est plus grand que vous, vous ne valez rien sans le FLN». Outre cette mise au point que le Mohafedh a estimé nécessaire, il a appelé à «l’unification des rangs» pour permettre au parti de «retrouver sa place dans la région». A ce propos, il a parlé d’un «certain équilibre que le FLN maintient dans la région». Pour sa part, le membre du bureau national, désigné pour superviser les préparatifs du parti dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a appuyé les déclarations du Mohafedh, appelant à l’union, à la sagesse et à mettre de côté «les querelles personnelles» et à privilégier «l’intérêt du parti». Il rappellera les racines historiques du FLN, «qui est né à Ighil Imoula où la déclaration du 1er Novembre a été tirée». Il assurera par ailleurs que tous les éléments qui ont travaillé contre le parti lors des législatives et ceux qui ont été candidats sur les listes d’un autre parti «seront exclus automatiquement». Nous apprendrons, dans les coulisses, que les personnes concernées dans la wilaya de Tizi-Ouzou sont les chefs de kasmas de Makouda et de Béni Zmenzer, qui selon notre source «n’ont pas travaillé» pour le parti lors du dernier scrutin. Il y a en outre sur la liste rouge, deux P/APC : le maire de Draâ Ben Khedda, qui aurait travaillé pour le candidat du MSP qui n’est autre que son adjoint à l’APC, et celui de Mechtras, qui lui aurait travaillé pour un candidat libre. Dès aujourd’hui, les commissions de communes seront installées et auront jusqu’au 20 août pour remettre les listes à la commission de wilaya. Cette dernière aura à traiter les dossiers, entre le 20 et le 27 août.

Kamela Haddoum