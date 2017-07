Pleins pouvoirs aux Mouhafedhs

Par DDK | Il ya 1 heure | 145 lecture(s)

Le secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès, a profité, hier, de son passage à Bouira, où il a procédé à l’installation du directoire électoral local, pour commenter l’actualité politique du pays et exposer les grandes lignes politiques que son parti compte adopter en prévision des prochaines élections locales.

D’emblée, l’hôte de Bouira qui s’est exprimé dans la grande salle de la Maison de jeunes Mohammed Issiakhem a assuré que son parti vise à rafler la majorité des assemblées communales et de wilayas. Il affirmera qu’il a, lui-même, décidé de responsabiliser les militants de la base, en attribuant la confection des listes électorales pour les Mouhafadhas et les Kasmates. En d’autres termes aux Mouhafedhs Pour l’intervenant, cette nouvelle démarche est aussi un moyen pour lutter contre la corruption et contre le «marchandage» des listes électorales du FLN : «Les militants assumeront, désormais, leur responsabilité pour préserver le parti, sa crédibilité et ses structures. Le choix des militants de la base sera respecté, car nous faisons confiance à nos militants», a-t-il déclaré. En poursuivant son discours, le SG du vieux parti s’est montré confiant quant aux résultats des prochaines élections, en avançant que le FLN «peut maintenir et même développer» sa domination sur les assemblées locales du pays : «La commune c’est la structure de base de l’État. Au FLN, nous visons à installer des jeunes militants, intègres, compétents et conscients des enjeux politiques locaux et régionaux. Je pourrais dire aujourd’hui, qu’au FLN, nous ne faisons plus dans la politique de l’argent. Ceux qui veulent acheter des sièges avec leur argent n’ont qu’à aller faire du commerce ou investir, a-t-il martelé. Par ailleurs, docteur Ould Abbès évoquera, lors de son intervention, les grands axes de la directives N° 12 du FLN, relative à l’organisation des prochaines élections. Il affirmera ainsi que tous les militants du FLN auront le droit de postuler aux élections, et le choix des listes se fera à l’échelle des structures de base du parti. Ould Abbès fera savoir, également, à ces militants, que les cadres du parti, notamment ceux ayant postulé dans d’autres partis politiques ou travaillé contre le FLN lors des élections législatives du mois de mai dernier, «n’ont plus le droit de postuler dans une liste du FLN». «Au mois de mai dernier, nous avons été trahis de l’intérieur. Certains de nos cadres et élus, ici à Bouira notamment, ont postulé dans d’autres partis politiques et ont même essayé de saboter notre campagne électorale. Ceci est inacceptable ! Ils ne sont plus du FLN et ils n'ont plus le droit de postuler dans nos listes !» a-t-il déclaré. Cette dernière déclaration a été largement applaudie par l’assistance, puisque beaucoup de militants du FLN à Bouira craignaient déjà le retour d’anciens cadres et élus à Bouira, notamment ceux ayant postulé et soutenus d’autres partis politiques lors des dernières élections. À ce sujet, Ould Abbès a tenu à rassurer sa base à Bouira, en avançant : «C’est moi-même qui a ajouté ce chapitre numéro 12, car j’étais au courant de toutes les tentatives de sabotage qu’on a subi aux élections législatives. Ni le FLN, ni les militants ne seront prêts à pardonner cette trahison !» dira Ould Abbès, qui n’a pas manqué aussi de rendre hommage à «tous les militants et les cadres du FLN, qui n’ont pas été retenus dans les listes des législatives, mais qui ont assumé pleinement la campagne électorale du parti à Bouira».

Nettoyer le Comité Central laissé par Saâdani

Il citera, d’ailleurs, l’ancien ministre du Tourisme, Mohammed Sghir Kara, et l’ancien sénateur, Cherif Ould Hocine. Lors d’un bref point de presse organisé en marge de sa rencontre, l’hôte de Bouira a assuré que cette sortie s’inscrit dans le cadre de l’installation des directoires des wilayas en prévision des élections locales. Il dira aussi que «pas moins de 30 directoires ont été déjà installés depuis le 20 juillet dernier et l’opération se poursuivra jusqu’au 1er août prochain. L’ancien ministre de la Santé a, également, annoncé un prochain mouvement au sein du comité central du FLN, qui se tiendra au cours de cette semaine : «J’ai hérité de l’ancienne équipe de l’ancien secrétaire général. Aujourd’hui et vu l’approche des élections, je pense qu’il est grand temps de procéder à un remaniement au sein de l’appareil central du parti pour un nouveau souffle», a-t-il confirmé. Interrogé à propos de la position du FLN quant au conflit qui oppose le nouveau chef du gouvernement, Abdelmadjid Tebboun, au président du forum des entreprises, Ali Haddad, et au chef de l’UGTA Sidi Saïd, Ould Abbès a tenu à minimiser l’ampleur de cette affaire en déclarant qu’il «n’y a aucun conflit entre les trois parties» : «Le conflit entre le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, et le président du FCE, Ali Haddad, est une tempête dans un verre d’eau. Il s’agit seulement d’un simple désaccord, tout à fait normal, qui se réglera ce dimanche lors de la rencontre de préparation de la tripartite», soulignera-t-il. Ould Abbès affirmera aussi : «En cas d’existence de vrais problèmes entre les trois parties, le FLN n’hésitera pas à intervenir pour trouver des solutions, surtout vu la situation régionale actuelle qui nécessite l’unité».

Oussama Khitouche