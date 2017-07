«Tamazight et l’artisanat vont de pair»

Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

Le secrétaire général du Haut Commissariat à l’Amazighité, Si El Hachemi Assad, annonce dans cet entretien une prochaine mise en place d’une commission mixte avec le ministère du Tourisme et de l’artisanat.

La Dépêche de Kabylie : Tout d’abord, quel sens à donner à votre présence aujourd’hui (jeudi, ndlr) à Ath Yenni ?

M. Assad: J’ai répondu à l’invitation qui m’a été envoyée par le P/APC et le CCF d’Ath Yenni. C’est aussi un devoir d’être ici, pour encourager ce genre de fête et de travail du bijou d’Ath Yenni, dont la réputation dépasse les frontières.

Tout le monde est d’accord pour dire que beaucoup de choses devraient être faites pour une réelle prise en charge de ce secteur de l’artisanat, mais sur le terrain c’est tout un autre constat…

Les nouveaux ministres qui viennent de s’installer s’engagent sur une nouvelle feuille de route et ont de nouvelles perspectives. Tamazight, l’artisanat et le tourisme vont de pair. Une réunion est envisagée entre le HCA et le ministre du Tourisme et de l’Artisanat. Une commission mixte sera mise sur pied.

Venons-en à la mission primaire du HCA. Où en sont les choses concernant l’enseignement de tamazight ?

Depuis l’officialisation de la langue amazighe, le dossier évolue. Il est en bonne voie. C’est un défi lancé ! Il faut revoir beaucoup de textes pour repositionner chaque ministère. La langue est présentement enseignée dans 32 wilayas et elle le sera dans 38 à la prochaine rentrée scolaire. Le problème réside au niveau des communes de chaque wilaya qu’il est impossible de couvrir aujourd’hui par des enseignants. Nous y allons progressivement.

Entretien réalisé par M. A. T.