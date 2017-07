Bouderbali donne le coup d’envoi

Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

Le coup d’envoi de la 14e édition de la Fête du bijou d’Ath Yenni a été donné, avant-hier, par le wali, Mohammed Bouderbali. La fête est donc lancée en dépit de la réticence, voire l’opposition, affichée à la veille de l’événement par certains artisans.

En effet, un certain nombre d’artisans ont tenté d’imposer son annulation pure et simple pour ne pas avoir été associés dans l’organisation, «improvisée à la dernière semaine», soutenaient-ils. Mais c’était sans compter sur la détermination du comité communal des fêtes, qui a tenu à ce que la fête ait lieu comme à son habitude en dépit des manques. Le wali a été accueilli à son arrivée sur les lieux par le P/APC, Smaïl Deghoul, la cheffe de daïra et les organisateurs. Au cours de son intervention pour le lancement officiel de cette fête, il dira : «Je crois qu’il ne faut pas s’arrêter là. La Fête du bijou est bien partie et nous constatons des améliorations et une participation de plus en plus importante d’année en année. Il y a environ 75 participants, dont la majorité est composée de bijoutiers de la commune d’Ath Yenni. Il faut aller au-delà de la dimension locale ou nationale et voir loin : une dimension internationale, un patrimoine qui sera classé à l’UNESCO comme tant d’autres. Je saisis l’occasion pour rappeler qu’une caravane est organisée pour le centenaire de Mouloud Mammeri. Nous remercions tout le monde, notamment les jeunes qui ont pris le relais. Et je déclare la Fête du bijou ouverte». Le wali était accompagné du P/APW et d’autres élus, du directeur du tourisme, du directeur de la CAM, entre autres fonctionnaires de secteur de l’artisanat et du tourisme de la wilaya. La visite à travers les stands a fait dire au wali que «c’est la première fois que j’assiste à ce genre de fête et franchement, je suis émerveillé par la qualité du bijou d’Ath Yenni, travaillé avec soin et dont les éloges ne cessent pas de tarir à son égard». À son tour, le SG du HCA, M. Assad, présent à l’évènement, apporte sa propre touche en déclarant : «Il faut intégrer les bijoutiers au sein de la caravane en tournée dans le cadre du centenaire de Mouloud Mammeri». À noter qu’à l’issue de ces interventions, des cadeaux symboliques ont été remis aux intervenants.

M. A. Tadjer