La Tripartite de tous les possibles

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

S. Ait Hamouda

La tripartite s’annonce pour le 23 septembre prochain, telle a été la décision prise lors d’une rencontre, hier, entre le Premier ministre, M. Tebboune, le SG de l’UGTA, Sidi Saïd, et le patronat représenté par son leader Haddad. Ils se sont rencontrés au Palais du gouvernement, pour peaufiner le consensus et fignoler le compromis économique qui aura à gérer l’avenir de l’Algérie d’aujourd’hui et de demain, en ces moments difficiles. Il va sans dire que ce Pacte interviendra dans une conjoncture délicate mais pas insurmontable, dès lors que le pays ne souffre pas d’indigence. L’Algérie est toujours debout et elle sera encore meilleure, économiquement, dans la mesure où elle saura se diversifier à travers les atouts qu’elle possède et qu’elle saura faire fructifier. Elle verra ses richesses grimper et ses moyens augmenter. Mais il ne faudrait pas être optimiste plus que de raison. L’économie dans notre pays a toujours été assujettie à l’improvisation et au pif pour être, présentement, prise au sérieux. Nonobstant ce que nous attendons de notre économie, c’est un bond en avant qui pourra la réconforter et la prémunir des dangers de la cessation de payement. Cela n’arrivera certainement pas si les gérants de nos finances ne seront pas dupes ou assez naïfs pour laisser aller à vau-l’eau nos deniers. Le reste, que nous maîtrisions comme il le faut, nos ressources agricoles, alimentaires, minières, industrielles, touristiques et culturelles, il n’y a pas à dire que la réussite sera au rendez-vous. En effet, cette tripartite à laquelle les observateurs de la vie économique accordent beaucoup d’intérêt, par ce qu’ils en attendent et ce qu’ils espèrent. Cependant, ne louvoyions pas, ce n’est pas sérieux. Ne tergiversons pas, c’est mal honnête. Ne jouons pas avec l’avenir du pays, parce que c’est grave. Il arrive qu’on se lamente de l’économie sans se rendre compte de ce qui fait sa force. L’économie c’est la chose qui détermine le politique, comme on dit mais aussi c’est celle qui assure l’avenir d’un peuple qui avance.

S. A. H.