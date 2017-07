Trop chers localement !

Par DDK | Il ya 1 heure | 84 lecture(s)

Une journée d’excursion vers les montagnes ou forêts de Kabylie coûte entre 3 700 et 4 000 dinars, déjeuner et goûter compris. Les prix augmentent substantiellement lorsqu’il s’agit du tourisme balnéaire de dix jours, dans l’une des villes côtières de l’Algérie. Faire du tourisme ou passer des vacances en famille ici en Algérie est vraiment cher. Les prix que nous avons pu avoir auprès d’une agence de tourisme nationale donnent du tournis. Sur place, on nous explique d’ailleurs pourquoi il est préférable de voyager en dehors du territoire du pays que d’opter pour une destination locale, anormalement budgétivore. Ainsi, pour une famille moyenne, dix jours de repos, dans une ville balnéaire, coûtent pas moins de 200 000 dinars, soit l’équivalent de 1 600 euros en change officiel. «Nous organisons des voyages groupés dans les villes côtières de l’Oranie ou à Béjaïa à raison de 100 000 dinars pour dix jours. Cette somme ne représente que les frais de l’hébergement en appartements loués, qui ne doivent pas recevoir plus de huit personnes à la fois», nous explique-t-on au niveau de cet office public du tourisme. À ce prix donc, aucun autre service n’est assuré durant la période des vacances. «Les vacanciers doivent acheter tout ce qu’ils désirent de leur propre argent. Les tarifs que nous appliquons pour ce genre de voyages organisés ne concernent que l’hébergement», dira-t-on encore. Les prix élevés, proposés pour des services très limités, n’incitent pas à s’engager à titre individuel. En est la preuve, tous les circuits et voyages organisés par cet office se font sur commande des collectivités. «Certes, nous enregistrons de plus en plus de clients qui sollicitent nos services et produits, mais ça reste dans un cadre collectif. Les prestations sont payées par les collectivités, dont la majorité est faite sur commande des œuvres sociales», indique-t-on également. Pour visiter le mont de Tikjda, par exemple, il faut débourser 9 000 dinars par personne, pour une nuitée dans le centre de loisirs avec service complet : transport, déjeuner, diner et petit-déjeuner. Les étudiants bénéficient d’un tarif spécial de 3 200 dinars mais pour un hébergement dans l’auberge de jeunes. Salah, un jeune cadre dans les assurances sociales, assure qu’une journée de balade en famille (4 personnes), à Béjaïa lui a coûté 6 000 dinars. Il précise que les dépenses de sa journée se sont limitées à quatre sandwichs en guise de déjeuner et des pizzas pour le diner, des glaces et des bouteilles d’eau. «Les prix pratiqués par les commerçants des villes côtières sont vraiment exorbitants», souligne-t-il. Et de regretter l’environnement sale de ces villes. «Comment voulez-vous que notre pays draine des touristes quand les lieux et sites proposés sont très sales ?» s’est-il interrogé. Le jeune cadre nous fait instantanément un comparatif avec son récent voyage effectué en Tunisie : «Croyez-moi que pour 15 jours d’hôtel, tous services compris, cela ne nous a coûté que l’équivalent de 200 euros par personne, sans parler de la qualité d’accueil et des services». Ce que ce jeune cadre a vécu n’est pas du tout anodin en ce sens que rares sont les nationaux qui s’avouent satisfaits de leurs vacances passées en Algérie.

M. A. T.