Un importateur de blé et neuf transporteurs impliqués

Par DDK | Il ya 1 heure | 118 lecture(s)

Les agents de la PJ d’El-Kseur, une ville située à une quinzaine de kilomètres au sud du chef-lieu de wilaya de Béjaïa, ont réussi, dernièrement, à démanteler un réseau, composé de dix individus, spécialisé dans la revente en l’état de blé, dur et tendre, importé et subventionné par l’Etat, indique la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Béjaïa dans un communiqué. Après l’importation de cette marchandise, subventionnée par le trésor public, par le gérant d’une Sarl, dont le siège social se trouve à la zone industrielle d’El-Kseur, des transporteurs, au nombre de neuf, originaires des villes de Sidi Aïch, El-Kseur, Aïn Defla et Khemis Miliana, se chargeaient à leur tour de sa revente en l’état, à chaque saison de moisson, à l’office national interprofessionnel des céréales (ONIC), ex-ONIB, explique-t-on de même source. Pour l’exécution de leur tromperie, explique-t-on de même source, ces derniers utilisaient des cartes de véritables fellahs, spécialisés dans la culture céréalière, pour faire croire aux responsables des différentes succursales de l’ONIC à travers le territoire national que le blé provenait des récoltes saisonnières, et ce avec la complicité de quelques employés de ces offices. En contrepartie, ajoute-t-on, ces transporteurs, sous des noms d’emprunt, touchaient des subventions de l’Etat. Dans l’attente de leur jugement, tout un dossier judiciaire, lit-on dans le communiqué de la Police, a été élaboré contre ces individus pour, entre autres, «escroquerie, exercice illégal d’une activité commerciale et revente en l’état de produit subventionné par l’Etat».

D. S.