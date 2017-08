Les sections communales trancheront sur les listes

Par DDK | Il ya 1 heure | 97 lecture(s)

Le mouvement populaire algérien (MPA), dans la wilaya de Tizi-Ouzou, se met au rythme des élections locales du mois de novembre prochain. En effet, plusieurs sorties ont été effectuées sur le terrain, tout au long du mois de juillet écoulé par les membres de la coordination locale, pour sensibiliser et mobiliser les militants des coordinations autour du programme du parti et donner des instructions aux présidents de sections en prévision des prochaines locales. Dans la même perspective, une réunion a été organisée, avant-hier, pour mettre en place un plan d’action et une stratégie pour entamer la dernière ligne droite de la préparation de l’échéance, a-t-on appris. Pour rappel, le MPA, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a 44 élus à son actif et préside deux assemblées populaires. Pour les prochaines échéances, le MPA espère «améliorer» son score et sa représentativité dans cette wilaya. Pour se faire, le parti a créé, depuis quelques temps, une dynamique d’adhésion et de mobilisation en ouvrant les portes du parti «aux jeunes compétences», a indiqué le coordinateur Ali Ould Taleb. Le MPA encourage, en outre, la participation active des femmes dans la vie politique et considère que c’est un acteur incontournable. Par ailleurs et à l’issue de la réunion, il a été décidé de la tenue d’une prochaine autre réunion avec l’ensemble de ses élus et cadres, ainsi que des militants, pour installer la commission de wilaya pour la préparation des élections, au cours de la semaine prochaine. Au niveau des communes, en revanche, le parti a opté pour la décentralisation en faisant confiance aux sections dans l’établissement des listes. Pour ce qui est des critères de choix de candidatures, le MPA est exigeant sur «l’intégrité» des candidats et leur «popularité». Sont exclus ceux d’entre eux qui ont travaillé contre le parti lors des législatives précédentes.

K. H.