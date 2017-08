Le recueil des candidatures lancé !

Par DDK | Il ya 1 heure | 103 lecture(s)

Les candidatures sont désormais ouvertes au RND, que ce soit pour les listes communales ou pour l’APW. La commission de wilaya chargée de la gestion du dossier des locales a été mise en place dimanche dernier.

Le rassemblement national démocratique à Tizi-Ouzou poursuit sa préparation des élections locales prévues le mois de novembre prochain, qu’il a entrepris juste après les élections législatives. Après une série de rencontres effectuées à travers les coordinations de communes et daïras, où des instructions et des orientations ont été données aux coordinateurs locaux, une réunion a été tenue, dimanche dernier, au bureau de wilaya. Elle a été présidée par le coordinateur de wilaya, Taïb Mokadem. Il était question de l’installation de la commission de wilaya pour la préparation des élections, a-t-on appris de ce dernier. Cette instance, composée de 200 membres, est présidée par le coordinateur de wilaya. S’agissant du dépôt des candidatures, il a été porté à la connaissance des militants que «le dépôt des dossiers se fera au niveau des bureaux communaux pour les APC, et au niveau du bureau de wilaya pour l’APW», où des registres de candidatures sont ouverts à cet effet. La date butoir pour cette opération a été fixée au 28 août prochain. Pour garantir une meilleure représentativité et la transparence, les coordinateurs communaux, les délégués de daïras et tous les cadres du parti ont été instruits d’assurer une très large diffusion de l’information. Dans une note émanant de la direction nationale, il a été précisé que «les listes de postulants aux élections locales seront préparées par les bureaux communaux, après une large concertation avec la base militante souveraine dans son choix, puis soumises aux conseils communaux pour les APC et le conseil de wilaya pour l’APW». Et d’ajouter : «Ces derniers se réuniront en session extraordinaire pour l’approbation définitive unanime des dites listes, conçues conformément aux textes réglementaires régissant les élections et les statuts et règlement intérieur du parti». Dans la confection de la liste APW, il a été précisé que le bureau de wilaya de Tizi-Ouzou «veillera scrupuleusement au respect de la répartition géographique, de manière à couvrir équitablement toute la wilaya». La note de la direction nationale exclut, par ailleurs, une catégorie de personnes et refusera de fait leurs candidatures au RND. Il s’agit de «toute candidature entachée d’antécédents judicaires ou non conforme à la loi électorale, avoir une attitude contraire à la révolution ou appartenir à une famille ayant les mêmes positions avec des preuves et confirmations, l’implication dans le terrorisme, hostilités aux intérêts supérieurs de la nation».

Kamela Haddoum.