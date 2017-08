«Notre population s’est mobilisée»

Par DDK | Il ya 1 heure | 94 lecture(s)

«Notre comité a mis tous ses moyens à la disposition du Festival. Nos jeunes se sont également mis à la disposition des organisateurs. Nous nous sommes organisés en sections et nous avons rédigé une charte conformément au règlement intérieur de notre comité. Certes, nous avons une certaine expérience dans l’organisation, mais un Festival de cette dimension et de cette ampleur a nécessité beaucoup d’efforts dans l’hébergement et la restauration et surtout, la vigilance, car il faut assurer la sécurité de tous les présents. Cela a demandé de l’énergie et de la mobilisation mais à présent, nous en sommes satisfaits car le Festival s’est déroulé dans les normes. Je remercie notre population et tous les comités de villages de la commune qui ont contribué à la réussite de cet événement culturel».

Propos recueillis par Hocine T.