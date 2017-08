Par DDK | Il ya 1 heure | 85 lecture(s)

«C’est une semaine d’art, de bonheur et d’amour. C’est un plaisir de découvrir un village kabyle, de rencontrer de nouveaux visages chacun présentant son art. Un grand merci au villageois pour l’accueil et l’hospitalité. Sur la scène, en interprétant des chansons de Lounis Aït Menguellat, j’ai été encouragée et portée par ce public connaisseur.»

Propos recueillis par Hocine T.