Par DDK | Il ya 1 heure | 89 lecture(s)

«Je participe à ce Festival pour la 6e fois consécutive. Je dirige un atelier d’écriture. Les jeunes ont écrit des choses formidables et émouvantes. L’écriture crée des liens très touchants, c’est pour cette raison d’ailleurs que j’ai choisi l’animation de l’atelier. C’est extraordinaire de pouvoir approcher la culture kabyle par des adolescents. Je n’ai jamais rencontré des gens aussi conscients de la question de la condition de la femme dans le monde. Ces gens sont toujours présents, fiables et ponctuels. Concernant Raconte-Arts, c’est un événement grandiose algérien. Je suis très impressionnée et je reviendrai à coup sûr l’année prochaine.»

Propos recueillis par Hocine T.