Mustapha Bacha revient ce samedi

La mémoire et le combat du militant que fut le défunt Mustapha Bacha seront ressuscités, après-demain samedi, dans son village natal, à l’occasion du 23e anniversaire de sa disparition. La tradition, qui s’est installée d’elle-même en mémoire à ce grand militant, considéré comme l’un des démocrates les plus intrépides de l’Histoire de l’Algérie post-indépendante, sera perpétuée cette année encore. Des cérémonies de recueillement, des prises de parole et des témoignages retraçant son combat et sa vie sont prévus, comme à l’accoutumée, durant la journée commémorative de ce samedi. Ainsi, la Fondation qui porte son nom a toujours privilégié la simplicité pour « perpétuer ce que fut la personne du défunt Mustapha, homme simple et humble», a confié, hier, son jeune frère Ali. «Nous attendons, comme de tradition, à ce que ses anciens compagnons et amis soient présents aux côtés de ceux qui le connaissent pour son militantisme et engagement politique. Nous allons donner la parole à certains d’entre ceux qui ont des témoignages à faire sur Mustapha ou sur les combats et luttes qui les ont associés à ce dernier. Nous ne voulons aucunement chambouler le programme habituel qui est, à notre sens, simple et riche en même temps. L’important, c’est que Mustapha et ses idéaux soient perpétués», dira encore son jeune frère qui souligne qu’une waâda (offrande) y est également prévue.

M A Temmar.