Les villageois de Tighilt assiègent la daïra

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

Les villageois de Tighilt Guli, une importante agglomération d'environ 700 foyers qui surplombe le chef-lieu de commune de Chorfa, se sont rassemblés, jeudi matin, devant le siège de la daïra de M'Chedallah pour protester contre les récurrentes chutes de tension électrique au sein de leur village. Ils ont aussi soulevé le problème de la chute d’un câble électrique en plein milieu du village, durant la soirée du mardi dernier. Selon-eux, l’accident a provoqué une panique générale parmi les villageois. Ces derniers affirment que l'équipe d'intervention de la SDC s'est contentée d'isoler les quartiers où s'est produit l’incident. Nos interlocuteurs nous apprennent que ce genre d'accidents sont fréquents et surviennent à la moindre charge ou perturbation climatique, à cause notamment de la vétusté de la ligne électrique du village et du transformateur, réalisés en 1982. Le chef par intérim de la SDC de M’Chedallah, présent sur place, a réussi à calmer les ardeurs des villageois, en s’engageant à dépêcher des équipes au village pour régler le problème. Avant de quitter les lieux, les protestataires ont aussi exigé un renforcement de l’énergie dans le village, l’installation d’un nouveau transformateur et le remplacement des anciens câbles dénudés, pour mettre fin aux dangers des chutes de fils électriques.

Oulaid Soualah