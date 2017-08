Les habitants d’Akboub protestent devant la mairie

Par DDK | Il ya 1 heure | 125 lecture(s)

Les habitants du village Akboub, situé au Nord-est du chef-lieu communal de Bechloul, ont observé un sit-in de protestation, dans la matinée d’avant-hier, devant l’APC pour dénoncer l’immobilisme des autorités locales face au sous-développement dans lequel vit leur localité. Le raccordement au réseau d’eau potable est la revendication la plus importante des villageois, d’autant plus que la station de traitement de Tilesdit est située à moins d’un kilomètre. En 2013, le premier responsable de la wilaya avait promis que la soif connue par les habitants de cette localité allait être étanchée avant l’été de cette année-là, mais en vain. En effet, l’entreprise chargée de la réalisation du projet d’alimentation de cette localité à partir du barrage Tilesdit traîne la patte. Les travaux ont démarré depuis plus d’un an, selon les protestataires. «L’entreprise chargée de ce projet travaille très lentement et de manière irrégulière. Les travaux connaissent de longs arrêts, sans que cela ne puisse attirer l’attention des responsables locaux», lit-on dans une requête adressée aux autorités locales. Toujours dans le même document, les protestataires remettent en cause la qualité des travaux qui ont été effectués par l’entreprise et demandent à ce qu’une commission d’enquête soit dépêchée sur les lieux. «Nous réclamons une commission d’enquête pour faire la lumière sur la qualité des travaux effectués. La qualité des tuyaux utilisés est douteuse et les travaux d’enfouissement de ces tuyaux sont bâclés», ajoute la même requête. En outre, les villageois demandent la généralisation du réseau d’assainissement pour l’ensemble du village. Ainsi, la route qui a été réalisée depuis 2007 et qui dessert une partie de cette localité, nécessite des travaux de réhabilitation et de bitumage, selon les protestataires qui affirment que durant la saison d’été, cette piste est impraticable à cause de la poussière et en hiver, elle se transforme en un bourbier. Durant la nuit, le village est plongé dans le noir. Les habitants d’Akboub demandent à l’APC l’installation de l’éclairage public pour toutes les habitations, comme ils interpellent les responsables locaux sur la nécessité de raccorder quelques nouvelles habitations au réseau électrique. Pour le président de l’association d’Akboub, M. Kaci Mechache, les responsables de l’APC n’ont pas de réponses convaincantes aux doléances des villageois. Le président de l’APC par intérim, de son côté, s’est engagé à effectuer au cours de cette semaine une sortie au village en compagnie des services techniques concernés.

Massinissa A.