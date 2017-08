Mourir sans raison, la pire de toutes !

Par DDK | Il ya 1 heure | 178 lecture(s)

S. Ait Hamouda

La RN12, fermée par des manifestants, coûte la vie à une vieille femme. En fait, ce qu’on redoutait depuis belle lurette est malheureusement arrivé ce jeudi. On peut se mettre à la place de la famille de la victime. On peut imaginer sa douleur, surtout qu’elle a été provoquée par des gens qui n’en avaient aucune conscience. Ou plutôt si, ils voulaient sciemment se montrer nuisibles, en empêchant les pompiers d’aller faire leur boulot au service des citoyens, éteindre les feux, les véhicules d’urgences et ceux qui transportaient des malades de poursuivre leur route. Ainsi, ils se transforment en assassins par leur non-assistance à personne en danger de mort, par, pour ainsi dire, inconscience et négligence. Ces comportements non-civils, incohérents et qui peuvent porter atteinte aux règles de bienséance, d’humanité et de solidarité, ne sont justifiables sous aucun prétexte. Qu’on argue tout ce qui passe par la tête, qu’on justifie par la déraison, la destruction, la mort, la fin de toutes les arguties mortifères. Ce n’est pas une preuve mais une épreuve que ne supporte pas seulement la famille de la victime, mais tout le monde solidairement, globalement et dans le détail. Rien n’empêche de protester dans le calme, la sérénité sans porter préjudice aux autres, ses concitoyens. Il y a des situations auxquelles on ne trouve pas de remède, ni de répliques satisfaisantes, ni réponse à la hauteur de l’action malheureuse. Elle est malheureuse par ses faux pas, par ses oiseuses démarches et par ses nocives actions. Que l’on s’embarrasse et on embarrasse les autres, les non-concernés, dans de simples problèmes de logement. L’APC de Tadmaït ne peut offrir un appartement à tout le monde. Elle n’a pas les moyens, elle peut dans l’état actuel que proposer une centaine à plus de 300 requérants et allez savoir si tous ces demandeurs méritent ce qu’ils requièrent et si la mort de la vieille femme est méritée dans ce cas de figure ? Certainement non ! Et non! Et non ! Mourir sans raison et la pire de toutes.

S. A. H.