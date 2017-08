Unanime condamnation !

Par DDK | Il ya 1 heure | 135 lecture(s)

La fermeture des routes, ce phénomène devenu fréquent dans la wilaya de Tizi-Ouzou, vient de prendre une dimension dramatique avec le décès d’une femme âgée prise dans l’embouteillage.

Ce drame a secoué la population locale et l’a plongée dans l’émoi. La classe politique locale, quant à elle, a réagi. Contacté par nos soins, le coordinateur de bureau de wilaya RND, le député Tayeb Mokadem, n’a pas hésité à «condamner» l’action de fermeture de routes, sans toutefois remettre en question la légitimité des revendications des citoyens. Ce dernier est convaincu que «les problèmes ne peuvent être résolus en fermant les routes». Le député RND a mis en évidence le fait que «parfois, l’administration pousse les citoyens à réagir ainsi, et entreprendre ce genre d’actions en faisant la sourde oreille». Pour lui, «il est primordial de privilégier le dialogue de part et d’autre». L’autre condamnation est venue du premier responsable du MPA, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, M. Ali Ould Taleb : «C’est inacceptable de fermer les routes pour un oui ou pour un non, d’autant plus que les premiers pénalisés sont les citoyens», dira-t-il. Et d’ajouter : «les revendications peuvent être légitimes, la question ne se pose pas à ce niveau, mais la manière de les faire valoir est mal choisie, il y a eu mort d’une femme, chacun doit assumer ses responsabilités vis-à-vis de cette situation». Le coordinateur MPA appelle à une prise de conscience, estimant que «les autorités et les élus locaux doivent être à l’écoute du citoyen, pour éviter ce genre d’action à l’avenir». Le FFS, via son député dans la wilaya, aussi membre de l’instance présidentielle, le Dr Aziz Baloul, a déclaré à la Dépêche de Kabylie : «Ce ne sont pas aux décideurs qu’ils nuisent en fermant les routes. C’est aux simples citoyens. Quand ils ont recours à ce genre d’action, il faut qu’ils sachent que dans les embouteillages qu’ils créent, il peut y avoir des malades, des bébés, des gens fragiles, des situations d’urgences. C’est regrettable». Le député FFS, qui pense toutefois que dans le cas de la femme décédée dans l’embouteillage créé par la fermeture de la route à Tadmaït «la responsabilité incombe aux autorités comme aux organisateurs de l’action, qui n’ont pas prévu de solutions pour ne pas pénaliser les citoyens, notamment les cas d’urgences». Le député indépendant, Nordine Aït Hammouda, parle d’inconscience et de prise en otage des citoyens. «Depuis plusieurs années, les citoyens inconscients pensent régler leurs problèmes avec les autorités en bloquant et en prenant en otage les citoyens», dit-il. Pour le meneur d’Alternative citoyenne, la responsabilité revient à l’Etat, «vu qu’il est le premier chargé de la sécurité des citoyens». À noter que les premiers responsables du FLN, tout comme celui du RCD, ont été contactés pour également réagir, en vain. Du côté du FLN, le téléphone du Mouhafedh était fermé, tandis que le RCD avait rétorqué que sa réaction allait se faire connaître via un communiqué.

Kamela Haddoum.