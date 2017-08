Plusieurs corps d’Algériens dans les morgues tunisiennes ?

Par DDK | Il ya 25 minutes | 66 lecture(s)

Ils seraient plusieurs corps sans vie, d’Algériens, conservés dans les morgues des hôpitaux tunisiens. Rien qu’à l’hôpital Charles Nicolle de Tunis, une quinzaine de cadavres attendraient qu’on vienne les réclamer. D’après Reda Iratni, qui a fait le déplacement vers la Tunisie pour rechercher son voisin Ghiles Fekrache, «15 corps présentés comme étant ceux d’Algériens mais pas clairement identifiés sont conservés à la morgue de l’hôpital Charles Nicolle de Tunis». «Quand nous sommes partis chercher après Ghiles dans la capitale tunisienne, nous avons été orientés vers cet hôpital. Après avoir fait le tour des services d’hospitalisation, nous fûmes dirigés vers la morgue. Nous avions l’espoir d’identifier parmi les 15 corps celui de Ghiles», raconte Reda. Notre interlocuteur ajoute : «J’ai été sidéré d’apprendre de la bouche du préposé à la morgue de cet hôpital que 15 corps sans vie d’Algériens se trouvent dans cette morgue depuis plusieurs semaines, voire plus longtemps pour certains d’entre eux». Il poursuit : «L’employé de la morgue m’a dit que ces corps n’ont jamais été réclamés par personne et que le fait qu’ils soient tous anonymes rend impossible leur identification même si plusieurs indices plaident qu’il s’agit là de corps de morts algériens». L’employé de la morgue, d’après le témoignage de Reda Iratni, n’a par ailleurs pas écarté la possibilité que «d’autres corps d’Algériens, non réclamés, encombrent les morgues d’autres hôpitaux tunisiens». La Tunisie ne serait donc plus une destination de vacances sans risque pour les Algériens, on peut y perdre sa vie dans l’anonymat.

M. A. T.