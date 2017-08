Des réseaux gravement endommagés

Par DDK | Il ya 26 minutes | 37 lecture(s)

Les flammes continuent de faire des ravages. En plus des milliers d’hectares ravagés ces derniers temps, les incendies qui ont affecté plusieurs wilayas du pays ont également endommagé, gravement, des réseaux de transport et de distribution électrique. «Des lignes hautes tensions interconnectées en 220 et 400 KV, traversant les forêts du pays, ont été gravement affectées par les feux intenses enregistrés dans plusieurs wilayas du pays, notamment à El Tarf, Souk Ahras, Guelma, Azzaba, Collo, Béjaïa, Tizi-Ouzou, Tipaza, Blida et Médéa», selon un communiqué rendu public par la Sonelgaz. Les rédacteurs de ce communiqué ont averti qu’à l'instar des autres services de l'État, telles la Protection civile et la Conservation des forêts, la Sonelgaz et notamment la Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz (SDC/Spa) fait face à une situation des plus contraignantes». La même source explique, à cet effet, que ces dommages ont pour conséquence de priver la Sonelgaz de la puissance disponible, dans ses centrales, à fournir à la clientèle dans de bonnes conditions. Ce déficit, selon le même communiqué, intervient à un moment où des pics de puissance exceptionnels sont enregistrés tel celui enregistré lundi dernier, qui avait atteint 14 200 MW. Plus explicite, le groupe Sonelgaz souligne qu’un feu de forêt à l'Est du pays peut affecter le réseau de transport de la région et priver Sonelgaz de la puissance disponible d'une centrale électrique. «Ce qui peut se traduire par des manque de puissance dans toutes les autres localités, y compris à l'Ouest du pays», explique encore la même source.

L. O. CH