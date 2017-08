Les élections locales au menu du RPK

Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

Le Rassemblement pour la Kabylie, RPK, aura son mot à dire sur le prochain rendez-vous électoral des locales. C’est ce qui ressort des deux décisions prises lors de la réunion du bureau exécutif élargi de la direction du Mouvement, tenue le 4 août dernier. Pour que le RPK prenne ainsi sa décision sur la position à adopter vis-à-vis des élections locales, prévues en novembre prochain, le bureau exécutif a donc tranché en faveur d’une «journée d’étude pour arrêter la position à adopter par rapport aux échéances électorales prochaines (APC et APW). Il est utile de rappeler que le RPK a rejeté les dernières élections législatives, organisées le 4 mai dernier. Par ailleurs, la seconde décision prise lors de la réunion d’évaluation du séminaire des 21 et 22 juillet a trait au «soutien du RPK au Café littéraire de Béjaïa pour l’organisation de conférences publiques dans les formes qui correspondent aux traditions démocratiques». Comme il «réaffirme sa dénonciation du pouvoir face aux atteintes répétées à la liberté d’expression sous toutes ses formes». Le nouveau Mouvement prônant l’autonomie de la Kabylie avec une approche non-exclusive de l’ensemble national, compte tenir ses assises devant lui permettre de tracer sa voie et sa ligne politique. Un plan d’action a été dès lors adopté lors de la réunion d’évaluation de son bureau exécutif élargi, tenu vendredi dernier à Béjaïa. Des rencontres publiques sont, à cet effet, prévues : «Le RPK décide de maintenir le cap et l’orientation de toutes les énergies vers la préparation des assises tout en engageant des sorties publiques pour expliciter le projet du RPK». Entre autre impératifs relevées par le bureau exécutif du RPK, « la nécessité de s’ouvrir à tous ceux et à toutes celles qui ont exprimé une volonté de rejoindre leur RPK (à l’intérieur et en dehors de la Kabylie), sous la base des textes fondamentaux du RPK (…) ». Un délai d’un mois est convenu entre «les différentes fédérations du RPK pour présenter le premier bilan de la préparation des assises sur le plan organique», note le communiqué rendu public hier. Le document en question signale également que «le bureau du RPK est chargé de mettre en place les commissions qui auront la charge de présenter les avant-projets de textes pour les assises», et «l’ouverture aux compétences indépendantes (qui) reste une exigence», selon le même document.

M. A. Temmar