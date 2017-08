Fronde au FFS de Bouira

Par DDK | Il ya 15 minutes | 7 lecture(s)

Décidément, et à l’approche de chaque échéance électorale, le FFS est soumis à une vague de contestation et à des dissensions internes dans la wilaya de Bouira.

Prévu pour le 16 août prochain, le congrès fédéral pour l’élection d’un premier secrétaire fédéral du FFS à Bouira risque de ne pas se tenir, en raison de la décision de boycott, prise par plusieurs sections communales du plus vieux parti d’opposition à Bouira. En effet, les militants de 13 sections du parti ont adressé, hier, une requête au présidium et au premier secrétaire national du FFS, pour réclamer le report du congrès fédéral. Dans cette même requête, dont une copie nous a été remise, les signataires s’interrogent sur les raisons ayant conduit les membres de la CPCF (commission de préparation du congrès fédéral) à fixer la date de la tenue du congrès fédéral «sans consultation de la direction nationale et de la base du parti à Bouira». Ils ont aussi soulevé l’«inexistence d’une note administrative du premier secrétaire national, et qui, selon le règlement intérieur du parti, devra convoquer le congrès fédéral deux mois à l’avance». «Les membres de la CPCF ont agi selon leur propre gré. Ils ont entamé les préparatifs pour la tenue du congrès, sans consulter ni la direction nationale ni les militants des sections. La preuve, et depuis la semaine dernières, ils n’ont réussi à tenir que trois assemblées générales des sections de Bouira, M’Chedallah et Aghbalou, alors que l’écrasante majorité des sections refusent de tenir les assemblées, sans l’aval du premier secrétaire national», lit-on dans cette requête signée par les premiers secrétaires des sections des communes de Chorfa, Ahnif, El-Esnam, Aomar, Bordj Okhriss, Bir Ghbalou, Ouled Rached, El-Adjiba, Bechloul, Kadiria, Sour El-Ghozlane, Mesdour et Maâmoura. Les 13 sections diront dénoncer, par ailleurs, cette nouvelle démarche de la CPCF, qui, selon-eux, perturbe les militants des sections à l’approche des élections locales : «Cette démarche déstabilisatrice ne fait que démoraliser les militants qui doivent se mobiliser, pour rafler le plus grand nombre des APC et des sièges à l’APW», lit-on dans le même document. En attendant la réaction de la direction nationale du FFS, les militants des 13 sections semblent déterminés à boycotter ce congrès.

Oussama K.